Бен Аффлек провел время с дочкой от предыдущего брака (фото)

Бен Аффлек часто проводит время с детьми от предыдущего брака.

Related video

50-летний голливудский актер Бен Аффлек и его средняя дочь, 14-летняя Серафина, провели время вместе. Дуэт заметили во время ланча в Санта-Монике, штат Калифорния. Об этом пишет PageSix.

Аффлек для встречи с дочкой надел черную футболку и клетчатую рубашку, заправленную в черные джинсы с поясом. Звезда "Арго" дополнил свой повседневный аутфит черно-белыми кроссовками Nike.

Что касается Серафины, 14-летняя девушка была в таком же непринужденном образе. Она надела черную футболку с принтом, мешковатые джинсы и серые кроссовки.

С 2005 по 2018 годы Бен Аффлек был в браке с Дженнифер Гарнер. У них родилось трое общих детей — Вайолет, Серафина и Сэм. После этого актер женился на певице Дженнифер Лопес. В августе этого года пара отметит первую годовщину брака. Они возобновили свой роман через 17 лет после расставания, что стало настоящей сенсацией в Голливуде. Также Бен является отчимом для детей Джей Ло — 15-летних Макса и Эмме.

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло отправились на прогулку с их детьми.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек был замечен на встрече с бывшей женой.