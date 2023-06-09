Магнитная буря 10 июня 2023 года: чем опасен этот день

Уже завтра, 10 июня, ожидается магнитная буря средней интенсивности, которая может быть опасна для людей.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 10 июня 2023 года?

10 июня произойдет магнитная буря средней интенсивности. Людей может захлестнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast