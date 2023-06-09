Магнітна буря 10 червня 2023 року: чим небезпечний цей день

Вже завтра, 10 червня, очікується магнітна буря середньої інтенсивності, яка може бути небезпечною для людей.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

На що чекати від магнітної бурі 10 червня 2023 року?

10 червня відбудеться магнітна буря середньої інтенсивності. Люди можуть відчувати апатію, тривогу, дратівливість та невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск і посилитися мігрень. Краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast