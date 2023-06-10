Принц Уильям сделал трогательное обращение к военным после ЧП на репетиции парада (видео)

Член королевской семьи парадный смотр валлийской гвардии во время финальной репетиции Trooping the Color. После инцидента на мероприятии принц Уильям поблагодарил военнослужащих за стойкость при сложных погодных условиях.

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Принц Уильям сделал трогательное обращение к военнослужащим после генеральной репетиции парада Trooping the Color, во время которой трое бойцов не выдержали жары и упали в обморок. Об этом пишет Daily Mail.

Сама церемония состоится в следующую субботу в ознаменование официального дня рождения короля Чарльза III.

40-летний принц Уэльский стал полковником Уэльской гвардии в декабре 2022 года. До этого, полковником был его отец. Чарльз занимал этот пост 48 лет.

Уильям похвалил войска за "действительно хорошую работу", написав: "Большое спасибо каждому солдату, который принял участие в смотре полковника этим утром в жару. Сложные условия, но вы все отлично поработали. Спасибо. Уильям".

Принц Уильям поблагодарил военных

Смотр проходил в изнуряющую жару, так что трое солдат упали в обморок, не выдержав зноя, а еще двум потребовалась помощь, так что их увели с плаца. Один из пострадавших, музыкант военного оркестра отказывался уходить, после того, как поднялся самостоятельно, но медики все-таки настояли.

Сам Уильям был в такой же парадной форме, которая включает в себя огромную меховую шапку, но обморока ему удалось избежать. Смотр войск он проводил верхом на лошади по кличке Дарби. Ее королеве Елизавете подарили представители Королевской канадской конной полиции, и в прошлом году она возглавила похоронную процессию королевы.

Принц Уильям на репетиции парада Trooping the Colour Фото: Getty Images

Тысячи людей собрались на параде конной гвардии в Сент-Джеймском парке, чтобы посмотреть, как сотни лошадей и солдат выполняют сложные маневры под военные марши.

Один из членов Massed Bands of the Household Division поднялся на ноги после того, как потерял сознание, и публика встретила его аплодисментами.

18-летний Джеймс Калфорд из Кардиффа, который был самым молодым солдатом валлийской гвардии, участвовавшим в акции, описал участие в Trooping the Color как "все равно, что стоять в сауне с 200-килограммовой гантелью в левой руке".

Трое солдат упали в обморок на жаре

Он сказал, что церемония намного сложнее, чем кажется по телевизору.

"Когда на вас мундир, медвежья шапка, и вы должны держать винтовку на жаре – это не слишком-то удобно", — отметил военный.

Подготовка к церемонии Trooping the Color началась еще до коронации короля Чарльза. В ней примут участие все семь полков Придворной дивизии, в том числе пять полков пешей гвардии — гренадерский, колдстримский, шотландский, ирландский и валлийский — и два конных полка — Придворная конная кавалерия.

Военные уже отметили, что парад, который пройдет 17 июня, будет грандиозным зрелищем.

Репетиция парада Trooping the Colour

Напомним, официальный день рождения монарха ежегодно отмечается военным парадом и маршем, известным как Trooping the Colour. Эта традиция берет начало еще в Средневековье, когда каждый лорд или барон разворачивал свое официальное знамя перед королем.

Парад соберет тысячи зрителей, а члены королевской семьи соберутся в полном составе, чтобы наблюдать за ним с лучших мест. И в Букингемском дворце уже заявили, что принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены.

Напомним, недавно принц Гарри приезжал в Лондон, чтобы давать показания в Высоком суде Лондона. Он утверждает, что британские таблоиды взламывали его почту и телефон, а также следили за ним еще с детства. Но никаких доказательств он предоставить не смог.