Бывший отельный менеджер призвала не пользоваться бесплатными шампунями в номерах

В вирусном видео на TikTok женщина объяснила, что в бутылочках с завинчивающимися крышками может содержаться все что угодно, но только не шампунь и кондиционер. Еще одной опасностью в отельных номерах является кофеварка.

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В TikTok популярным стало видео от бывшего менеджера отелей, которая рассказала, чем лучше не пользоваться в номерах. В "черный список" попали шампуни и кофеварки. Об этом пишет Mirror.

Женщина под ником @Mellly_creations записала видео, чтобы пояснить отдыхающим, что лучше не использовать бесплатный шампунь и кондиционер, если они хранятся в бутылке с завинчивающейся крышкой, говоря, что "вы никогда не узнаете, что кто-то туда положил".

По ее словам, вы не знаете, кто останавливался в номере до вас и насколько тщательно убирались в номере. Так что лучше не использовать шампуни и кондиционеры, которые обычно оставляют в номерах в маленьких бутылочках. По ее словам, она как-то обнаружила в них крем для депиляции.

Но также она посоветовала не пользоваться кофеваркой, которая может оказаться в номере.

"Даже если домработница может промыть ее или вымыть снаружи, эта трубка внутри кофеварки, она никогда не очищается", — рассказала Молли.

Комментируя ее видео, которое было просмотрено более двух миллионов раз, один пользователь сказал: "О, черт возьми, я так невинен — я бы никогда не подумал, что опасность может таиться еще и там".

А еще один пользователь отметил, что ранее работал в отелях Disney. И он не советует пользоваться стаканами и чашками, которые стоят в номерах. Их очень плохо моют, или не моют вовсе.

И он посоветовал опасаться постельных клопов. От их укусов может произойти аллергическая реакция, что может быть очень неприятно.

Напомним, ранее в Уэльсе открыли самый глубокий отель в мире. Он расположен в старой сланцевой шахте на глубине 419 метров.

Чтобы добраться до номеров, туристам нужно преодолеть старые затопленные выработки, пройти по полуразрушенным мостам и старым лестницам. Зато в отеле под названием "Глубокий сон" есть чистая родниковая вода и даже интернет.