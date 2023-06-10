Колишня менеджерка готелю закликала не користуватися безкоштовними шампунями у номерах

У вірусному відео на TikTok жінка пояснила, що в пляшечках з кришками, що загвинчуються, може міститися все що завгодно, але тільки не шампунь і кондиціонер. Ще однією небезпекою у готельних номерах є кавоварка.

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У TikTok популярним стало відео від колишньої менеджерки готелів, яка розповіла, чим краще не користуватися в номерах. До "чорного списку" потрапили шампуні та кавоварки. Про це пише Mirror.

Жінка під ніком @Mellly_creations записала відео, щоб пояснити відпочивальникам, що краще не використовувати безкоштовні шампунь і кондиціонер, якщо вони зберігаються в пляшці з кришкою, що загвинчується, кажучи, що "ви ніколи не дізнаєтеся, що хтось туди поклав".

За її словами, ви не знаєте, хто зупинявся в номері до вас і наскільки ретельно прибиралися в номері. Так що краще не використовувати шампуні та кондиціонери, які зазвичай залишають у номерах у маленьких пляшечках. За її словами, вона якось виявила у них крем для депіляції.

Але вона порадила не користуватися кавоваркою, яка може опинитися в номері.

"Навіть якщо хатня робітниця може промити її або вимити зовні, ця трубка всередині кавоварки, вона ніколи не очищається", — розповіла Моллі.

Коментуючи її відео, яке було переглянуто понад два мільйони разів, один користувач сказав: "О, чорт забирай, я такий невинний — я б ніколи не подумав, що небезпека може таїтися ще й там".

А ще один користувач зазначив, що раніше працював у готелях Disney. І він не радить користуватися склянками та чашками, що стоять у номерах. Їх дуже погано миють, чи не миють зовсім.

І він порадив побоюватися постільних клопів. Від їх укусів може статися алергічна реакція, що може бути дуже неприємно.

Нагадаємо, раніше в Уельсі відкрили найглибший готель у світі. Він розташований у старій сланцевій шахті на глибині 419 метрів.

Щоб дістатися номерів, туристам потрібно подолати старі затоплені виробки, пройти напівзруйнованими мостами та старими сходами. Натомість у готелі під назвою "Глибокий сон" є чиста джерельна вода та навіть інтернет.