Актриса Джессика Альба вышла на публику с повзрослевшей дочерью (фото)

Мать и дочь невероятно похожи между собой.

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42-летняя американская актриса Джессика Альба не без гордости демонстрирует всем, что она – мать очень красивой и умной 15-летней дочери Онор Уоррен. Они вместе посетили четырнадцатый день Ролан-Гаррос в Париже, продемонстрировав стильные летние образы.

Джессика выглядела очень эффектно в синем м длинном платье-рубашке с глубоким вырезом и завязкой спереди, а также нарисованными кругами на юбке. К нему Альба подобрала белые кроссовки и темно-синюю сумку из искусственной крокодиловой кожи, а также солнцезащитные очки.

Онор выбрала топ с бюстгальтером и подходящие лимонные шорты с высокой талией, а сверху накинула такого же цвета рубашку с длинным рукавом.

Мать и дочь с удовольствием позировали фотографам, собравшимся на спортивном мероприятии. Тяжело не заметить, что девочка очень сильно похожа на свою знаменитую родительницу.

Недавно девушка отметила свой день рождения, и по этому поводу Альба очень эмоционально поздравила ее.

"15 лет назад малышка Онор Мари Уоррен сделала меня мамой. Я совершенно не представляла, как сильно изменится мой мир… Сказать, что мое сердце разорвалось в тот момент, когда я увидела тебя, – это ничего не сказать. Весь мой мир перевернулся с ног на голову, и я почувствовала самую глубокую любовь. 15 лет спустя я так горжусь тем, кем ты стала, моя Онорчита, ты все та же и даже больше, моя малышка. Добрая, целеустремленная, заботливая, умная, смелая, глупая, независимая, эмоциональная, творческая, мудрая, мятежная… Спасибо за то, что ты такая невероятно любящая дочь и за то, что ты лучшая старшая сестра Хейвен и Хейса, за то, что отстаиваешь свою правду, за честность, за то, что ты эмоционально доступна…", – написала гордая мать.

Кроме Онор, у Альбы им ее мужа Кэша Уоррена, продюсера "Фантастической четверки" подрастает 11-летняя Хейвен и пятилетний сын Хейс.

Джессика Альба со своими детьми

Ранее Фокус писал, что Джессика поразила своей внешностью, которая совершенно не отражает ее реальный возраст.