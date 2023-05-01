42-летняя Джессика Альба поразила внешностью 20-летней

Актриса отметила свой день рождения в компании близких подруг.

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Американская актриса Джессика Альба, которая на днях отметила свое 42-летие, поделилась в соцсети фотографиями, где показала, как отпраздновала новый год жизни На кадрах она позирует с тортом и самыми близкими друзьями.

"Спасибо за все поздравления с днем рождения. Так благодарна за еще одно путешествие вокруг солнца. Спасибо моим девочкам за то, что они сделали эти выходные особенными. Больше любви, света и роста!", – подписала она кадры.

Судя по снимкам, актриса вместе с подругами отправилась куда-то в сельскую местность. Они провели день, наслаждаясь природой и гуляя у ручья.

Первый кадр в ее карусели был посвящен самой имениннице, сидящей перед шоколадным тортом, украшенным малиной и цветами.

Озаренная светом свечей, Альба лучезарно улыбалась, позируя с кондитерским изделием. Она выбрала повседневный образ, надев черный классический свитер, пару свисающих сережек с аквамарином и многослойные серебряные цепочки с кулоном в виде птицы и бриллиантами.

На свой день рождения Джессика также поучаствовала в каком-то ритуале, о чем свидетельствуют семь пучков шалфея вокруг зажженной свечи.

Она также поделилась живописной фотографией солнечных лучей, проникающих сквозь лес деревьев у вышеупомянутого ручья.

Джессика Альба с 2008 года замужем за кинопродюсером Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей: 14-летнюю Онор Мари, 11-летнею Хейвен и пятилетнего Хейса.

В свои 42 года знаменитость выглядит лет на 20, о чем ей часто говорят поклонники. По словам Альбы, особых секретов нет. Она следит за питанием, увлажняет кожу, занимается йогой и медитациями, а также пьет много воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Ранее Фокус писал, что Джессика удивила поклонников, решившись на кардинальную смену цвета волос.