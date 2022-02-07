Джессика Альба кардинально изменила цвет волос (видео)

Резкая трансформация удивила поклонников знаменитости.

40-летняя американская актриса Джессика Альба в своем Instagram поделилась видео, на котором позирует в новом образе. Теперь звезда стала блондинкой.

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"Другой день, другая прическа", — подписала знаменитость публикацию в соцсети.

[ + – ] Джессика Альба теперь блондинка.

Поклонники 40-летней Джессики Альбы, привыкшие видеть ее брюнеткой, засыпали знаменитость одобрительными комментариями. "Я хочу такую окраску теперь тоже!", "как тебе подходит эта прическа", "прекрасная! как ты осветлила брови?" и т.д. – пишут под видео подписчики американской актрисы.

А парикмахер Джессики Альбы Роберт Рамос, который и сделал эту кардинальную трансформацию образа звезды, написал в комментариях, что эта работа заняла много усилий, и поблагодарил Альбу за то, что она доверяет ему в течение многих лет, на что актриса ответила смайликами в форме красных сердечек.

[ + – ] Фанаты Джессики Альбы привыкли к черному цвету ее волос.

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Напомним, парикмахер Дженнифер Лопес продемонстрировал вариант укладки длинных волос.