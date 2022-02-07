Джессіка Альба кардинально змінила колір волосся (відео)

Різка трансформація здивувала прихильників знаменитості.

40-річна американська акторка Джессіка Альба у своєму Instagram поділилася відео, на якому позує в новому образі. Тепер зірка стала блондинкою.

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"Інший день, інша зачіска", — підписала знаменитість публікацію в соцмережі.

[ + – ] Джессіка Альба тепер блондинка.

Прихильники 40-річної Джессіки Альби, які звикли бачити її брюнеткою, засипали знаменитість схвальними коментарями. "Я хочу таке фарбування тепер теж!", "як тобі личить ця зачіска", "прекрасна! як ти висвітлила брови?" тощо — пишуть під відео підписники американської акторки.

А перукар Джессіки Альби Роберт Рамос, який і зробив цю кардинальну трансформацію образу зірки, написав у коментарях, що ця робота зайняла багато зусиль, і подякував Альбі за те, що вона довіряє йому протягом багатьох років, на що акторка відповіла смайликами у формі червоних сердечок.

[ + – ] Фанати Джессіки Альби звикли до чорного кольору її волосся.

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