Перукар Дженніфер Лопес показав ідеальну укладку для довгого волосся

Кріс Епплтон давно працює з Джей Ло та часто ділиться результатами їхньої співпраці.

37-річний американський стиліст-перукар Кріс Епплтон, серед клієнток якого такі світові зірки як Кім Кардаш'ян, Дуа Ліпа, Кеті Перрі, Аріана Гранде та Дженніфер Лопес, не втомлюється хвалитися перед своїми 2,4 млн підписників новими роботами.

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Останнє фото в Instagram майстра – знімок 52-річної Джей Ло після того, як він почаклував над її шевелюрою. Епплтон уклав волосся співачки великими розкішними локонами, надавши їм об'єму біля основи та зафіксувавши так, що воно випромінює сяйво та блиск.

"Завжди добрий ранок із Джен. Це безперечно моя улюблена зачіска Джей Ло, а яка у вас?" — підписав знімок Кріс.

Зазначимо, що така зачіска ідеально пасуватиме як для ділового образу, так і для повсякденного, а також для вечірки, оскільки вона ефектна й дуже універсальна.

[ + – ] Дженніфер Лопес і її зачіска від Кріса Епплтона

Кріс відомий своїми сміливими б'юті-експериментами. Наприклад, він – автор яскраво-рожевої шевелюри Кім Кардаш'ян, якою та свого часу здивувала сотні мільйонів підписників у соцмережі.

До світового визнання Епплтон ішов багато років, а перукарським мистецтвом захопився ще дитинстві. Свою першу роботу в салоні він отримав у 13 років і з того часу зробив карколомну кар'єру. Британський Vogue назвав його Hair Star, а його роботи часто демонструються на обкладинках провідних журналів, таких як Harpers Bazaar, Marie Claire, Grazia, LOfficiel Paris тощо.

Епплтон був удостоєний премії "Молодий талант року" (2010) у телешоу "Перукар року" та нагороди Most Wanted IT Boy. Зараз він працює по всьому світу, але найчастіше розривається між Великою Британією та США, а його графік розписаний на тижні наперед.

Перукар часто демонструє секрети ефектних зачісок нашвидкуруч, публікуючи відеолайфхаки. В одному з останніх він показав, як зробити ефектний пучок, як у Кім, за допомогою двох резинок і кількох шпильок.