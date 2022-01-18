Недбала розкіш. Перукар Кім Кардаш'ян показав, як зробити ідеальний пучок (відео)

Лише кілька простих рухів – і стильна зачіска готова.

37-річний всесвітньо відомий концептуальний перукар Кріс Епплтон, який працює з такими зірками як Дженніфер Лопес, Дуа Ліпа та сім'я Кардаш'ян-Дженнер, часто ділиться у Instagram фотографіями зі своїми знаменитими клієнтками, а також іноді радує 2,2 млн підписників майстер-класами зі створення простих і водночас ефектних зачісок.

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Так, Епплтон продемонстрував, як зробити оригінальний пучок незвичайним способом. Така зачіска підійде як для густого волосся, так і для тонкого, надавши йому об'єм.

Щоб отримати таку зачіску, спочатку необхідно розділити волосся рівним проділом на дві частини і зібрати в два високі хвости ближче один до одного. На останній петлі хвости зібрати кожен в окремий пучок. Схрестити їх, просунувши одну петлю в іншу, і закріпити шпильками з боків. Волосся, що залишилося і стирчить, необхідно теж закріпити шпильками або невидимками ззаду.

Також він продемонстрував, як за допомогою двох резинок надати об'єм тонкому волоссю.

[ + – ] Надання обсягу тонкому волоссю

Зазначимо, що саме Епплтону належить ідея рожевого волосся Кім Кардаш'ян.

[ + – ] Кім Кардаш'ян з рожевим волоссям

Крім того, саме він робив для неї зачіски на всі знакові заходи, починаючи від Met Gala та закінчуючи церемонією нагородження премією "Ікона моди".