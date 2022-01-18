Недбала розкіш. Перукар Кім Кардаш'ян показав, як зробити ідеальний пучок (відео)
Лише кілька простих рухів – і стильна зачіска готова.
37-річний всесвітньо відомий концептуальний перукар Кріс Епплтон, який працює з такими зірками як Дженніфер Лопес, Дуа Ліпа та сім'я Кардаш'ян-Дженнер, часто ділиться у Instagram фотографіями зі своїми знаменитими клієнтками, а також іноді радує 2,2 млн підписників майстер-класами зі створення простих і водночас ефектних зачісок.
Так, Епплтон продемонстрував, як зробити оригінальний пучок незвичайним способом. Така зачіска підійде як для густого волосся, так і для тонкого, надавши йому об'єм.
Щоб отримати таку зачіску, спочатку необхідно розділити волосся рівним проділом на дві частини і зібрати в два високі хвости ближче один до одного. На останній петлі хвости зібрати кожен в окремий пучок. Схрестити їх, просунувши одну петлю в іншу, і закріпити шпильками з боків. Волосся, що залишилося і стирчить, необхідно теж закріпити шпильками або невидимками ззаду.
Також він продемонстрував, як за допомогою двох резинок надати об'єм тонкому волоссю.
Зазначимо, що саме Епплтону належить ідея рожевого волосся Кім Кардаш'ян.
Крім того, саме він робив для неї зачіски на всі знакові заходи, починаючи від Met Gala та закінчуючи церемонією нагородження премією "Ікона моди".