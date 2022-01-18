Небрежная роскошь. Парикмахер Ким Кардашьян показал, как сделать идеальный пучок (видео)
Всего несколько простых движений – и стильная прическа готова.
37-летний всемирно известный концептуальный парикмахер Крис Эпплтон, работающий с такими звездами как Дженнифер Лопес, Дуа Липа и семья Кардашьян-Дженнер, часто делится в Instagram фотографиями со своими знаменитыми клиентками, а также иногда радует 2,2 млн подписчиков мастер-классами по созданию простых и в то же время эффектных причесок.
Так, Эпплтон продемонстрировал, как сделать оригинальный пучок необычным способом. Такая прическа подойдет как для густых волос, так и для тонких, придав им объем.
Чтобы получить такую прическу, для начала необходимо разделить волосы ровным пробором на две части и собрать в два высоких хвоста поближе друг к другу. На последней петле хвосты собрать каждый в отдельный пучок. Скрестить их, просунув одну петлю в другую, и закрепить шпильками по бокам. Оставшиеся и торчащие волосы необходимо закрепить тоже шпильками или невидимками сзади.
Также он продемонстрировал, как с помощью двух резинок придать объем тонким волосам.
Отметим, что именно Эпплтону принадлежит идея розовых волос Ким Кардашьян.
Кроме того, именно он делал для нее прически на все знаковые мероприятия, начиная от Met Gala и заканчивая церемонией награждения премией "Икона моды".