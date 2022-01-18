Небрежная роскошь. Парикмахер Ким Кардашьян показал, как сделать идеальный пучок (видео)

Всего несколько простых движений – и стильная прическа готова.

37-летний всемирно известный концептуальный парикмахер Крис Эпплтон, работающий с такими звездами как Дженнифер Лопес, Дуа Липа и семья Кардашьян-Дженнер, часто делится в Instagram фотографиями со своими знаменитыми клиентками, а также иногда радует 2,2 млн подписчиков мастер-классами по созданию простых и в то же время эффектных причесок.

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Так, Эпплтон продемонстрировал, как сделать оригинальный пучок необычным способом. Такая прическа подойдет как для густых волос, так и для тонких, придав им объем.

Чтобы получить такую прическу, для начала необходимо разделить волосы ровным пробором на две части и собрать в два высоких хвоста поближе друг к другу. На последней петле хвосты собрать каждый в отдельный пучок. Скрестить их, просунув одну петлю в другую, и закрепить шпильками по бокам. Оставшиеся и торчащие волосы необходимо закрепить тоже шпильками или невидимками сзади.

Также он продемонстрировал, как с помощью двух резинок придать объем тонким волосам.

[ + – ] Придание объема тонким волосам

Отметим, что именно Эпплтону принадлежит идея розовых волос Ким Кардашьян.

[ + – ] Ким Кардашьян с розовыми волосами

Кроме того, именно он делал для нее прически на все знаковые мероприятия, начиная от Met Gala и заканчивая церемонией награждения премией "Икона моды".