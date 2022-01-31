Парикмахер Дженнифер Лопес показал идеальную укладку для длинных волос

Крис Эпплтон давно работает с Джей Ло и часто делится результатами их сотрудничества.

37-летний американский стилист-парикмахер Крис Эпплтон, среди клиенток которого такие мировые звезды как Ким Кардашьян, Дуа Липа, Кэти Перри, Ариана Гранде и Дженнифер Лопес, не устает хвастаться перед своими 2,4 млн подписчиков новыми работами.

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Последнее фото в Instagram мастера – снимок 52-летней Джей Ло после того, как он поколдовал над ее шевелюрой. Эпплтон уложил волосы певицы крупными роскошными локонами, придав им объем у основания и зафиксировав так, что они излучают сияние и блеск.

"Всегда доброе утро с Джен. Это определенно моя любимая прическа Джей Ло, а какая у вас?", – подписал снимок Крис.

Отметим, что такая прическа идеально подойдет как для делового образа. так и для повседневного, а также для вечеринки, поскольку она эффектна и очень универсальна.

[ + – ] Дженнифер Лопес и ее прическа от Криса Эпплтона

Крис известен своими смелыми бьюти-экспериментами. Например, он – автор ярко-розовой шевелюры Ким Кардашьян, которой та в свое время удивила сотни миллионов подписчиков в соцсети.

К мировому признанию Эпплтон шел много лет, а парикмахерским искусством увлекся еще в детстве. Свою первую работу в салоне он получил в 13 лет и с тех пор сделал головокружительную карьеру. Так, британский Vogue назвал его Hair Star, а его работы часто демонстрируются на обложках ведущих журналов, таких Harpers Bazaar, Marie Claire, Grazia, LOfficiel Paris и тому подобное.

Эпплтон был удостоен премии "Молодой талант года" (2010) в телешоу "Парикмахер года" и награды Most Wanted IT Boy. Сейчас он работает по всему миру о чаще всего разрывается между Великобританией и США, а его график расписан на недели наперед.

Парикмахер часто демонстрирует секреты эффектных причесок на скорую руку, публикуя видеолайфхаки. Одним из последних он показал, как сделать эффектный пучок, как у Ким, с помощью двух резинок и нескольких шпилек.