42-річна Джессіка Альба вразила зовнішністю 20-річної

Актриса відзначила свій день народження у компанії близьких подруг.

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Американська актриса Джессіка Альба, яка днями відзначила своє 42-річчя, поділилася в соцмережі фотографіями, де показала, як відсвяткувала новий рік життя. На кадрах вона позує з тортом та найближчими друзями.

"Дякую за всі привітання з днем народження. Так вдячна за ще одну подорож навколо сонця. Дякую моїм дівчаткам за те, що вони зробили ці вихідні особливими. Більше кохання, світла та зростання!", – підписала вона кадри.

Судячи зі знімків, актриса разом із подругами вирушила кудись у сільську місцевість. Вони провели день, насолоджуючись природою та гуляючи біля струмка.

Перший кадр у її каруселі був присвячений самій іменинниці, що сидить перед шоколадним тортом, прикрашеним малиною та квітами.

Осяяна світлом свічок, Альба щиро посміхалася, позуючи з кондитерським виробом. Вона обрала повсякденний образ, одягнувши чорний класичний светр, пару звисаючих сережок з аквамарином і багатошарові срібні ланцюжки з кулоном у вигляді птаха та діамантами.

На свій день народження Джессіка також взяла участь у якомусь ритуалі, про що свідчать сім пучків шавлії навколо запаленої свічки.

Ще вона поділилася мальовничою фотографією сонячних променів, що проникають крізь ліс дерев біля згаданого вище струмка.

Джессіка Альба з 2008 року одружена з кінопродюсером Кешем Уорреном. Пара виховує трьох дітей: 14-річну Онор Марі, 11-річну Хейвен та п'ятирічного Хейса.

У свої 42 роки знаменитість виглядає на 20 років, про що їй часто говорять шанувальники. За словами Альби, особливих таємниць немає. Вона стежить за харчуванням, зволожує шкіру, займається йогою та медитаціями, а також п'є багато води, щоб підтримувати водний баланс.

Раніше Фокус писав, що Джессіка здивувала шанувальників, зважившись на кардинальну зміну кольору волосся.