Мать пасынка принцессы Беатрис показала таланты своего ребенка от Эдоардо Мапелли-Моцци

Как и его родители, мальчик любит рисовать и вполне может продолжить дело своей матери.

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Семилетний сын бывшей невесты итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моццы, дизайнера интерьеров Дары Хуан, по имени Кристофер растет очень активным и любознательным ребенком, что наглядно продемонстрировала его мать, опубликовав кадры с мальчиком на своей странице в Instagram.

Он носит прозвище Вольфи и обладает талантом к рисованию. Его даже называют "деткой Пикассо" Дары, и он продает свои работы, а деньги за них отдает на благотворительность. Видео Хуан опубликовала в связи с тем, что это был день искусства для благотворительной организации Вольфи.

Дара Хуанг – известный дизайнер и архитектор. Она руководит Design Haus Liberty, а также основала компанию Vivahouse, которая превращает заброшенную коммерческую недвижимость в жилые помещения. Как и его бывшая невеста, Эдоардо очень креативен и тоже управляет дизайнерской фирмой, а его работы вызывают большой интерес в Instagram.

Буквально на прошлой неделе Эдоардо позировал в пентхаусе стоимостью 54,6 миллиона долларов "выше облаков" для Architectural Digest. Наряду с потрясающими шикарными интерьерами, виды делают отель довольно впечатляющим. Это лишь один из многих зарубежных проектов, над которыми работал Мапелли-Моцци.

Что касается отношений мачехи, принцессы Беатрис, со своим пасынком, то они довольно теплые. По ее словам, он очень любит читать.

"Мой пасынок, которому сейчас семь лет, и я с нетерпением жду возможности получить книги и вместе их прочитать. Мы растем в мире, окруженном книгами, и можем считать само собой разумеющимся, что не всем так везет. Мы должны помнить, что в мире экранов и искусственного интеллекта нам нужно сохранить моменты общения, в том числе между родителями и детьми", – заявила она.

Вольфи проживает со своей матерью Дарой в Кенсингтоне в арендованном доме. В нем есть встроенные красиво оформленные книжные полки, а также коллекция современной мебели. У матери и сына также есть доступ к общему саду, где они часто посещают вечеринки на свежем воздухе. В королевской семье мальчика приняли, и он даже появился с отцом и мачехой на рождественской службе в Сандрингеме.

У Эдоардо, Беатрис и их дочери Сиенны есть потрясающий загородный дом в Котсуолдсе. Хотя обязанности Эдоардо по совместному воспитанию требуют, чтобы он был в Лондоне в течение недели, семья любит уединяться в сельской местности, когда это возможно.

Ранее Фокус писал, что стало известно, кто является крестным отцом дочери принцессы Беатрис.