Королева Камилла показала, как элегантно выглядеть в комбинезоне

Королева посетила литературный фестиваль, где встретилась с дамой Джуди Денч.

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Королева Камилла посетила литературный фестиваль, который устроили во дворце Хэмптон-Корт. Мероприятие организовали после того, как Камилла запустила свой книжный клуб два года назад. И на вечере королева появилась в неожиданном наряде – комбинезоне ярко-синего цвета, который еще называют "королевский синий". Об этом пишет Daily Mail.

Впрочем, она чуть не пропустила мероприятие, посвященное первому Королевскому читальному фестивалю, когда ее автомобиль застрял в пробке из-за погоды. Но ее успешно заменил ее супруг, король Чарльз.

Король Чарльз на книжном фестивале

Но ее служебная машина прибыла как раз вовремя, чтобы ее встретила звезда вечера, дама Джуди Денч, которая говорила о своей давней страсти к Шекспиру.

Для своего эффектного появления королева выбрала синий комбинезон от дизайнера Анны Валентайн. Образ она дополнила несколькими золотыми браслетами и удобными черными туфлями.

Королева Камилла на книжном фестивале Фото: Getty Images

Король Чарльз и его жена Камилла устроили сегодня королевский прием во дворце Хэмптон-Корт в честь первого фестиваля Королевского читального зала.

Фестиваль следует за успехом книжного клуба королевы Камиллы, который открылся в Instagram в январе 2021 года и собрал более 160 000 подписчиков.

Теперь инициатива королевы, которая призвана вернуть любовь к чтению получила официальное название The Queen's Reading Room и стала благотворительной организацией, цель которой — привить любовь к литературе среди взрослых и детей в Великобритании и во всем мире.

Книжный фестиваль королевы Камиллы

Гостями фестиваля стала известная актриса дама Джуди Денч, актеры Дерек Якоби и Ричард Э. Грант, а также звезда "Волка с Уолл-стрит" Джоанна Ламли.

Напомним, ранее стало известно, что коронационное платье королевы Камиллы появится на выставке в Букингемском дворце. Белое платье с символической вышивкой создал знаменитый дизайнер Брюс Олдфилд.

А также Фокус писал о том, почему король Чарльз и королева Камилла часто спят в разных спальнях. Причина, как оказалось, вовсе не в том, что их чувства остыли. Просто король страдает от многочисленных травм, полученных во время игры в поло. И ему комфортней спать в одиночестве.