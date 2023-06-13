13 июня 2023 года: мученика Ермия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя выяснять отношения и выносить из дома мусор.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Ермии (или Иеремии). Ермий был ранним христианским святым, который жил в III веке. По преданию, Ермий был из города Сирии по имени Бетелехем. Ермий принял крещение и стал страстным проповедником евангелия, учитывая все риски и преследования, связанные с его верой во Христа. Ермий был арестован и подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от своей веры. Его мучения были изощренными и включали пытки, голод и заключение в темницу. Несмотря на все страдания, Ермий отказался изменить свои убеждения и оставался верен Христу до самой смерти.

Что нельзя делать 13 июня:

выяснять отношения;

выносить из дома мусор;

давать взаймы деньги;

носить пустой кошелек.

Народные приметы и поверья:

плохая погода — зимой будет холодно;

много росы — день будет ясным;

теплый день к большому урожаю хлеба;

утром туман — к урожаю грибов;

пауки плетут много паутины — погода улучшиться.

День ангела празднуют:

Роман, Кристина.

Родились в этот день:

1874 год – Марко Черемшина (Иван Семанюк), украинский писатель и общественный деятель;

1985 год – Артем Чех, украинский писатель.

Также в этот день:

1892 год — в Киеве запущен для пассажиров электрический трамвай;

1895 год — во Французской республике состоялись первые в мире автомобильные гонки;

1983 год — на рынок в США поступил первый серийный мобильный телефон ("Dynatac 8000x" производства компании "Motorola");

1983 год — американский космический зонд "Пионер-10" пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинувшим границы Солнечной системы;

2014 год — украинские войска свободили город Мариуполь от пророссийских террористов.