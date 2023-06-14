Внучка Дональда Трампа надела потрясающее платье на бат-мицву

Внучка 45-го президента США Дональда Трампа сменила два образа в свой важный день.

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Старший ребенок 41-летней Иванки Трамп и 42-летнего Джареда Кушнера, 13-летняя Арабелла, с блеском отпраздновала свою бат-мицву. Фотографиями с праздника поделилась в своем Instagram-аккаунте Иванка Трамп.

Внучка Трампа выглядела мило в блестящем платье с эффектом "омбре" от Custom by Zoe. Вечернее платье отличалось короткими рукавами, металлически-синим верхом и золотой и синей тканью вдоль его многоуровневого гофрированного низа, а нижний ярус, похоже, был съемным, поскольку она позировала в точно таком же платье, но с более коротким подолом.

Арабелла Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Волосы у нее были собраны в простую прическу и украшены голубыми цветами, гармонирующими с тканью ее наряда. Поклонники похвалили блестящее платье в комментариях дизайнера, назвав его "потрясающим" и "красивым".

Тем временем ее братья — 9-летний Джозеф и 7-летний Теодор — оделись в светло-коричневые льняные костюмы, белые классические рубашки и белые кроссовки.

"С огромной любовью и огромной гордостью мы с Джаредом отпраздновали бат-мицву нашей дочери Арабеллы в минувшие выходные", — подписала Иванка свой пост в Instagram.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми Фото: instagram @ivankatrump

Мама троих детей похвалила Арабеллу за "приверженность кормлению голодных семей через Еврейский общественный банк кошерной еды" и за приверженность подростка "поддержке детей с особыми потребностями посредством ее волонтерской работы с Friendship Circle и Whispering Manes".

Джаред Кушнер и Арабелла Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Бывший советник президента также поделилась несколькими фотографиями дочери в другом образе.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми Фото: instagram @ivankatrump

Ранее Фокус писал, что Иванка Трамп на бат-мицве дочери надела такое же платье, как у Кейт Миддлтон.