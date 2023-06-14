Иванка Трамп на бат-мицве дочери надела такое же платье, как у Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская носила такое же платье в 2021 году.

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41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с бат-мицвы ее 13-летней дочери Арабеллы. Для мероприятия она выбрала такое же платье с накидкой, как у Кейт Миддлтон в 2021 году.

Иванка надела бирюзовую версию сверкающего золотого платья Jenny Packham за 5400 долларов, которое королевская особа надела на премьеру фильма "Не время умирать", с глубоким вырезом спереди и перекрученными деталями на талии.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Бывший советник президента уложила свои светлые волосы мягкими волнами, сделала эффектный дымчатый макияж глаз и накрасила губы нюдовой помадой. Похоже, она наслаждалась вечеринкой. Она поделилась фотографией с танцпола, на которой она сидит на стуле и смеется, когда гости, включая брата Дональда Трампа-младшего, держали ее в воздухе.

Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Возможно, Иванка действительно вдохновилась образом принцессой Уэльской.

Напомним, на королевском приеме наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль-Саиф, дочери богатого бизнесмена из Саудовской Аравии, Иванка Трамп была также в платье от Jenny Packham. А для свадебной церемонии она выбрала красивое бледно-голубое платье от Alex Perry, в котором она была замечена во время беседы с принцем Уильямом.

Ранее Фокус писал, что Иванка Трамп провела время с 9-летним сыном на баскетболе.