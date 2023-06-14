В Британии продают дом, который Генрих VIII подарил своей четвертой жене Анне Клевской

Анне повезло: она не понравилась королю, так что брак с ней был аннулирован, ее нарекли "сестрой короля" и она пережила Генри на 10 лет.

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В Сассексе выставили на продажу уникальное жилище. Это дом, который король Генрих VIII подарил своей четвертой жене Анне Клевской, после того, как их брак был аннулирован в 1540 году. Король, который прославился тем, что рубил головы своим женам, был очень рад, что Анна не оспаривала расторжение брака. Об этом пишет Daily Mail.

Старинный дом выставлен на продажу за 2,25 миллиона фунтов стерлингов. Он находится в списке исторических зданий и находится в деревне Дитчлинг, в самом центре рядом со старинной церковью.

Дом Анны Клевской в Дитчинге Фото: Inigo

Дом под названием Wings Place, более известен, как Дом Анны Клевской, и открыт для общественных экскурсий.

В начале 2000-х он принадлежал телеведущему Джейми Тикстону, который продал его в 2015 году.

В трехэтажном доме остались оригинальные дымоходы, камины, балки, освинцованные окна эпохи Тюдоров. А также в нем имеется убежище для священника. Их строили для католического духовенства, преследуемого во время правления королевы Елизаветы I.

Фото: Inigo Фото: Inigo Фото: Inigo Фото: Inigo Фото: Inigo

В нем также имеются пять спален, три ванные комнаты, две дубовые лестницы и современная кухня.

В саду есть пологий газон, который ведет к ручью, откуда открывается вид на Саут-Даунс через живописные поля.

Коттедж Wings Place расположен на территории, ранее известной как сад поместья Дитчлинг, впервые упомянутой в текстах, датируемых 11 веком. После того, как Генрих распустил католические монастыри между 1536 и 1541 годами, участок был подарен Генриху VIII, который позже передал его Томасу Кромвелю. После коттедж подарили Анне Клевской, а после ее смерти в 1557 году, он был возвращен короне. Его занимал лорд Абергавенни, который передал его Генри Пулу в качестве приданого за руку своей дочери в 1570-х годах.

Часть дома была преобразована в публичную библиотеку в 17 веке, а внешняя лестница, построенная для нее, стоит до сих пор.

Фото: Inigo

Напомним, Генрих VIII один из самых известных британских монархов. И прославился он главным образом тем, что отправлял на плаху своих жен. Этой участи избежала его первая жена – испанская принцесса Екатерина Арагонская, но развод с ней повлек отлучение от католической церкви и многолетние репрессии. И последняя – Екатерина Парр

Анна Клевская, дочь герцога Иоганна III Клевского, должна была стать четвертой женой Генриха. Но влюбившись в ее портрет, написанный знаменитым Гансом Гольбейном-младшим, Генрих был разочарован, когда Анна прибыла ко двору.

Тот самый портрет Анны Клевской Фото: Wikipedia

Брак был заключен в январе 1540 года, а июне – аннулирован. Поводом стала ранее существовавшая помолвка Анны с герцогом Лотарингским и утверждение Генриха, что брак не был консумирован. Анна не хотела домой, так что согласилась на расторжение брака, чему король очень обрадовался. Ее нарекли "любимой сестрой короля" и она пережила самого Генриха, всех его жен и его сына Эдуарда VI. А также Томаса Кромвеля, который устроил ее свадьбу с Генрихом и за это лишился головы.

Она получила в подарок Ричмондский дворец, замок Хевер, земли и солидное содержание. Так что в скромном коттедже она, скорей всего, никогда и не бывала. Но Анна прожила спокойную жизнь и сумела сохранить хорошие отношения с дочками Генриха, которые после стали королевами.

Напомним, ранее в Англии продавали "любовное гнездышко" Генриха VIII и Анны Болейн. Поместье Аддингтон во время правления Генриха VIII принадлежало семье Ли и было частью королевских охотничьих угодий.