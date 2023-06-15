Шакира поделилась редким кадром с мамой (фото)

Знаменитость посидела у мамы на коленях.

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46-летняя колумбийская певица Шакира поделилась редким снимком со своей мамой. Семейное фото артистка ливанского происхождения опубликовала в Instagram с более 87 млн подписчиков.

Бывшая девушка Жерара Пике показала свою маму Нидию Риполл, зафиксировав их общий момент. Шакира опубликовала трогательный снимок, на котором она сидит на коленях у своей матери.

На фото Шакира была в повседневном топе в черно-белую полоску в сочетании с темными джинсами. Она распустила свои волосы и подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем.

"Да, в моем возрасте, и еще сижу у мамы на коленях!" – написала она.

Шакира со своей мамой

46-летняя Шакира – единственный ребенок Нидии и Уильяма Мебарака. Однако у артистки есть еще восемь сводных братьев и сестер от предыдущего брака отца.

"Какой возраст!!! Ты молодая, тебя обманули с возрастом, и ты поверила в это.. Ты идеальна", "Мы те, кто мы есть, с любовью наших мам ❤️🙏", "Я бы все отдала, чтобы снова сесть у мамы на коленях. Наслаждайтесь этим как можете", — пишут в комментариях подписчики певицы.

Напомним, Шакира не планирует начинать роман с Томом Крузом.

Также Фокус писал о развитии отношений Шакиры и Льюиса Хэмилтона.