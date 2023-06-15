Кайли Дженнер носит символическое кольцо на фоне романа с Тимоти Шаламе (фото)

Источники сообщали, что отношения Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе "несерьезны", однако ее новое украшение может свидетельствовать об обратном.

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25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную в ее частном самолете. Об этом пишет PageSix.

На снимке звезда "Кардашьян" одета в летнее цветочное платье Dôen Stanza (298 долларов), жемчужные серьги от Chanel и кольцо Cartier Trinity (1570 долларов) на безымянном пальце левой руки. Фирменный дизайн Cartier восходит к 1924 году и за прошедшие десятилетия "стал символом самых важных отношений в жизни", согласно веб-сайту ювелирного дома.

Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Три переплетенные полосы кольца из розового, желтого и белого золота символизируют любовь, верность и дружбу соответственно. Линия Trinity (которая также включает ожерелья, серьги и браслеты) даже имеет одобрение королевской семьи. Принцесса Диана часто носила кольцо Cartier с тремя полосами, а Кейт Миддлтон также появилась в нескольких украшениях этой линии.

Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Более того, актер Тимоти Шаламе является амбассадором Cartier с 2021 года.

25-летняя Дженнер была замечена во многих драгоценных украшениях Cartier ранее, но это конкретное кольцо кажется новым в ее коллекции — и его дебют состоялся всего через две недели после того, как ее видели выходящей из дома Шаламе в Беверли-Хиллз.

С тех пор, как в начале апреля вокруг дуэта начали ходить слухи об отношениях, Дженнер несколько раз видели, когда она выходила из дома 27-летнего актера "Дюны".

Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

Инсайдеры поначалу преуменьшали их ухаживания, говоря, что Дженнер была "открыта для того, чтобы видеть, куда идут дела". Но ранее в этом месяце источник сообщил Us Weekly, что пара "проводит гораздо больше времени вместе, и с каждым днем они становятся все ближе".

Напомним, Кайли Дженнер показала часы Rolex ее дочери за 40 тысяч долларов.

Также Фокус подробнее писал об отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.