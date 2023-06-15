В сеточку, классика и со стразами: самые модные балетки лета 2023
Модные тенденции возвращаются примерно каждые 20 лет. И настало время для реабилитации балеток, которые долгие годы считались не слишком стильными.
Сейчас в моде стиль 2000-х, так что в моду возвращаются джинсы с низкой посадкой, брюки-карго и длинные джинсовые юбки. Поэтому неудивительно, что балетки снова в моде. Впервые появившись в коллекциях весна-лето 2021 года, обувь в течение последних нескольких сезонов можно было увидеть повсюду, от Dior и Chanel до Miu Miu, последняя из которых создала что-то вроде культового предмета, который носят буквально все. Пусть атласные балетки, так напоминающие настоящие балетные туфельки, и не слишком практичны.
На самом деле, история балеток восходит к 1950-м. Считается, что дизайнер Роуз Репетто создала пару для Бриджит Бардо, которую она носила в фильме "И Бог создал женщину", а затем для Одри Хепберн в "Забавной мордашке", и началось победное шествие балеток по всему миру.
С тех пор балетки то входили в моду, то выходили из нее, безусловно, случались моменты повышенной популярности, как в 2000-х, но этот тренд продолжает появляться снова и снова. Так что правильней его назвать даже не трендом, а классикой, к которой мы всегда будем возвращаться. Фокус расскажет, какие балетки будут в моде летом 2023 года.
Балетки в стразах
Бренды Alaia и Khaite ввели в моду балетки оригинального фасона в крупных стразах. Их уже прозвали "страшными", но все модницы захотели иметь их на своей обувной полке.
Причем носить их можно задолго до того, как станет тепло. Балетки с перемычкой сочетают с носками, цветными колготками и гольфами. А еще они отлично подходят ко всему: от джинсов, до летних сарафанов.
Балетки в сеточку
Еще один тренд, который захватил соцсети. Балетки в крупную сетку, мелкую сетку, полупрозрачные балетки, которые позволяют увидеть педикюр, словом – это идеальная летняя обувь.
И главное, она отлично сочетается со всем, что есть у вас в гардеробе.
Классические балетки
Классикой принято считать балетки от Chanel. Сочетание бежевого и черного цвета, закругленный носок, аккуратный бантик.
Это квинтэссенция всего, что мы называем балетками. И они никогда не выйдут из моды.
Балетки-балетки
Если вспомнить, что при создании балеток для Бриджит и Одри вдохновлялись именно балетными туфельками и пуантами, то немудрено, что появились балетки, которые максимально напоминают эту обувь профессиональных танцоров. Они атласные, с перемычкой и наверняка очень непрактичные. Ведь пуанты у балерин живут недолго, после чего требуют замены. Но они очень милые.
Но Miu Miu задал тренд и атласные балетки модницы начали носить вместе с пальто, сочетая их с теплыми гольфами и теплыми носками. Летом их сочетают с ажурными, или простыми белыми носочками. Точно как в 1950-х.
Остроносые балетки
По сути, это туфли-лодочки, но без каблука. И это продолжение моды 1960-х, когда в моде были туфельки на очень низкой шпильке.
Шпильку убрали – стиль остался. Агрессивно выглядящие балетки – это оригинально.
Балетки Мэри Джейн
Странно было бы, если бы не появились балетки с ремешком в стиле Мэри Джейн, еще одного классического дизайна, который никогда не выйдет из моды.
Эти балетки придают образу странно инфантильный и детский вид, особенно если сочетать их с легкой юбкой и белыми носочками.
Балетки-слингбэк
Модный тренд, которые не мог не появится. Не босоножки, но уже и не закрытые полностью туфельки. Балетки без каблука с перемычкой на пятке — это тот самый симбиоз, который позволит уставшим от каблуков модницам, обувать стильную обувь на светские мероприятия.
Балетки-слингбэки бывать с острым и круглым носком, прозрачные и из плотного материала. Но они неизменно стильные.
Напомним, ранее Фокус писал о том, какие босоножки будут в моде этим летом.