В сеточку, классика и со стразами: самые модные балетки лета 2023

Модные тенденции возвращаются примерно каждые 20 лет. И настало время для реабилитации балеток, которые долгие годы считались не слишком стильными.

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Сейчас в моде стиль 2000-х, так что в моду возвращаются джинсы с низкой посадкой, брюки-карго и длинные джинсовые юбки. Поэтому неудивительно, что балетки снова в моде. Впервые появившись в коллекциях весна-лето 2021 года, обувь в течение последних нескольких сезонов можно было увидеть повсюду, от Dior и Chanel до Miu Miu, последняя из которых создала что-то вроде культового предмета, который носят буквально все. Пусть атласные балетки, так напоминающие настоящие балетные туфельки, и не слишком практичны.

На самом деле, история балеток восходит к 1950-м. Считается, что дизайнер Роуз Репетто создала пару для Бриджит Бардо, которую она носила в фильме "И Бог создал женщину", а затем для Одри Хепберн в "Забавной мордашке", и началось победное шествие балеток по всему миру.

Бриджит Бардо и ее балетки Фото: кадр из фильма

С тех пор балетки то входили в моду, то выходили из нее, безусловно, случались моменты повышенной популярности, как в 2000-х, но этот тренд продолжает появляться снова и снова. Так что правильней его назвать даже не трендом, а классикой, к которой мы всегда будем возвращаться. Фокус расскажет, какие балетки будут в моде летом 2023 года.

Балетки в стразах

Бренды Alaia и Khaite ввели в моду балетки оригинального фасона в крупных стразах. Их уже прозвали "страшными", но все модницы захотели иметь их на своей обувной полке.

Балетки в стразах

Причем носить их можно задолго до того, как станет тепло. Балетки с перемычкой сочетают с носками, цветными колготками и гольфами. А еще они отлично подходят ко всему: от джинсов, до летних сарафанов.

Балетки в сеточку

Еще один тренд, который захватил соцсети. Балетки в крупную сетку, мелкую сетку, полупрозрачные балетки, которые позволяют увидеть педикюр, словом – это идеальная летняя обувь.

Балетки в сеточку

Балетки в сеточку

И главное, она отлично сочетается со всем, что есть у вас в гардеробе.

Классические балетки

Классикой принято считать балетки от Chanel. Сочетание бежевого и черного цвета, закругленный носок, аккуратный бантик.

Мелания Трамп в классических балетках Фото: Getty Images

Это квинтэссенция всего, что мы называем балетками. И они никогда не выйдут из моды.

Балетки-балетки

Если вспомнить, что при создании балеток для Бриджит и Одри вдохновлялись именно балетными туфельками и пуантами, то немудрено, что появились балетки, которые максимально напоминают эту обувь профессиональных танцоров. Они атласные, с перемычкой и наверняка очень непрактичные. Ведь пуанты у балерин живут недолго, после чего требуют замены. Но они очень милые.

Балетки, имитирующие пуанты Фото: Miu Miu

Но Miu Miu задал тренд и атласные балетки модницы начали носить вместе с пальто, сочетая их с теплыми гольфами и теплыми носками. Летом их сочетают с ажурными, или простыми белыми носочками. Точно как в 1950-х.

Остроносые балетки

По сути, это туфли-лодочки, но без каблука. И это продолжение моды 1960-х, когда в моде были туфельки на очень низкой шпильке.

Остроносые балетки

Шпильку убрали – стиль остался. Агрессивно выглядящие балетки – это оригинально.

Балетки Мэри Джейн

Странно было бы, если бы не появились балетки с ремешком в стиле Мэри Джейн, еще одного классического дизайна, который никогда не выйдет из моды.

Балетки Мэри-Джейн

Эти балетки придают образу странно инфантильный и детский вид, особенно если сочетать их с легкой юбкой и белыми носочками.

Балетки-слингбэк

Модный тренд, которые не мог не появится. Не босоножки, но уже и не закрытые полностью туфельки. Балетки без каблука с перемычкой на пятке — это тот самый симбиоз, который позволит уставшим от каблуков модницам, обувать стильную обувь на светские мероприятия.

Балетки с открытой пяткой

Балетки-слингбэки бывать с острым и круглым носком, прозрачные и из плотного материала. Но они неизменно стильные.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие босоножки будут в моде этим летом.