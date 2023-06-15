Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном летнем платье

Принцесса Уэльская посетила детский центр в Уорикшире, где встретилась с малышами и их мамами.

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Кейт Миддлтон продолжает свой проект по продвижению развития в раннем возрасте в рамках ее кампании "Формирование нас", запущенной в январе. И сегодня она посетила детский центр в Уорикшире, надев идеальное летнее платье-рубашку с освежающим зеленым принтом. Об этом пишет Daily Mail.

Встреча с малышами и их мамами прошла непринужденно, но принцессе пришлось много приседать, наклоняться и даже сидеть на полу. Так что она выбрала платье, которое смогло все это пережить.

Кейт Миддлтон в идеальном летнем платье Фото: Getty Images

Легкий шелковый наряд за 490 фунтов стерлингов от бренда Cefinn Саманты Кэмерон принцесса сочетала с белыми туфлями-лодочками Jimmy Choo. Платья от этого бренда любит и принцесса Евгения.

А свой идеальный летний наряд она дополнила белой структурированной сумочкой от Mulberry и серьгами в форме груши с зелеными аметистами за 695 фунтов стерлингов от Kiki McDonough.

Кейт Миддлтон мило общалась с малышами

Это платье, как считают модные эксперты, станет желанным дополнением любого летнего гардероба. Непринужденный стильный силуэт включает в себя классический воротник, пояс и удобную длину ниже колена.

У Кейт Миддлтон в гардеробе немало платьев схожего фасона. Они очень удобны, когда нужно много и активно двигаться, но при этом сохранять элегантный вид.

У детского центра ее встречала целая шеренга маленьких фанатов, а на самой встрече она общалась с матерями, которое испытывают новую модель оценки благополучия детей и понимания счастья младенцев.

Они обсуждали проект NHS стоимостью 50 000 фунтов стерлингов, который она финансировала через Королевский фонд раннего развития.

В центре Riversley Park принцесса Уэльская играла с детьми, делала им комплименты и не отказывала в общих фотографиях. А, когда пришло время уходить, ей подарили букет лилий.

Кейт Миддлтон в идеальном летнем платье Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон посетила регби-клуб Maidenhead, где пообщалась с игроками в регби и даже сыграла один матч.

Ранее Фокус писал о том, кто занимается стилем Кейт Миддлтон, королевы Камиллы, Зары Тиндалл и прочих дам из королевской семьи. Им всегда нужно выглядеть безупречно, но мало кто понимает, какая работа стоит за роскошными, или обманчиво простыми образами. Пока стилем Кейт не начали заниматься профессионалы, она выглядела мило, но совсем не стильно.