Настоящий "Дьявол носит Prada": Анна Винтур ищет персональную помощницу

Она будет получать от 60 до 80 тысяч долларов в год, но работать с грозным главредом Vogue будет нелегко.

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Появился шанс попасть в настоящую обстановку книги-бестселлера "Дьявол носит Prada". Главред Vogue Анна Винтур ищет себе новую помощницу, с зарплатой от 60 до 80 тысяч долларов год. Vogue Conde Nast нанимает ассистента, в обязанности которого входит управление календарем, встречами и мероприятиями 73-летней Анны Винтур. Об этом пишет Daily Mail.

Как и Энди Сакс из бестселлера "Дьявол носит Prada", ассистент будет принимать звонки, рассылать письма, составлять графики и обеспечивать Анне Винтур комфортную обстановку для работы.

Vogue ищет выпускника колледжа, прошедшего от одного до двух лет стажировки или опыта работы, где они оказывали "административную поддержку, в идеале в сфере цифровых медиа, контента или издательского дела".

Место работы — штаб-квартира Conde Nast в центре Нью-Йорка, во Всемирном торговом центре.

Офис Анны Винтур в штаб-квартире Conde Nast

Хотя Анна не упоминается по имени, в объявлении говорится, что эта должность предназначена для "помощника главного редактора американского Vogue и глобального директора по контенту".

А это именно Анна, ведь она стала главным редактором Vogue в 1988 году. А в 2020 году она добавила второй титул и стала глобальным директором по контенту.

Фото: Скриншот

Чтобы добиться успеха, идеальный кандидат должен быть "уверенным в себе, полным энтузиазма и эмоционально развитым", а также быть "прекрасным коммуникатором, сотрудником, ориентированным на поиск решений" с "целеустремленным отношением, уравновешенным скромностью и готовностью учиться".

Бывшая помощница Винтур ранее рассказывала, что кандидатам предстоит пройти пять раундов собеседований, а шестой — с самой Анной, который длится всего "две минуты".

В любой момент времени у Анны есть два или три стажера.

В своей книге "Анна: биография" 29-летняя автор Эми Оделл взяла интервью у нескольких бывших помощниц Анны, чтобы получить буквальное изложение того, как выглядит типичный день главреда Vogue.

Рабочий день ассистента начинается в 7.30 утра. Одна из помощниц начинает отвечать на электронные письма Анны, прослушивает ее голосовые сообщения, пишет для нее сообщения, раскладывает ежедневные газеты и приносит Анне кофе и завтрак.

Помощницы Анны Винтур перед Met Gala Фото: Соцсети

Один из бывших помощниц сравнила некоторые моменты реальной работы с фильмом и книгой. И подтвердила, что она буквально бомбардирует помощников сообщениями.

"Она всегда с тобой на связи. Это были бы просто постоянные электронные письма, она просто все время их слала. Всякий раз, когда ее не было в офисе, можно было расслабиться. Потом она вошла в офис. И это было очень похоже на "Дьявол носит Prada", когда все такие: "Она идет!" — рассказала бывшая помощница.

В книге также утверждается, что, как и в фильме, помощницы не могут ходить в туалет, если в приемной они остаются в одиночестве.

Бывшая помощница Рей Вакили говорит, что ее опыт работы под руководством Анны был "крутым ускоренным курсом в жизни".

"Анна такая невероятная женщина, что я думаю, что многие люди не понимают, что она настолько вовлечена во все аспекты этого журнала, будь то обзоры фильмов или книги, которые рецензируются, она читала их, она наблюдала за ними, она очень вовлечена в политику. Это был действительно крутой ускоренный курс в жизни. Кроме того, мне нравилось просто следить за такой невероятной женщиной", — призналась Рей.

Ранее еще одна ассистентка Анны Винтур, Лили Став Гилдор, рассказала о работе в Vogue. Она работала на Анну Винтур с января 2014 года по май 2015 года.