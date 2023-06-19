Гвинет Пэлтроу показала редкие кадры своего мужа (фото)

Знаменитость поздравила возлюбленного с Днем отца 2023.

Related video

50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу показала редкие кадры своего мужа. Семейными снимками в честь Дня отца 2023 года звезда фильмов Marvel делится в Instagram.

Сначала актриса показала фото Брэда Фелчака с дочкой Изабеллой от предыдущего брака. Они сидели в самолете.

"С Днем отца нашего Брэда Фелчака", — написала Пэлтроу.

Затем она показала снимки возлюбленного с домашним питомцем, на отдыхе у моря и со своей дочерью Эппл.

"Лучший отчим", — отметила американская звезда экрана.

Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот

После этого Гвинет не забыла поздравить своего бывшего мужа и отца двух детей — фронтмена группы Coldplay Криса Мартина.

"И с Днем отца этого парня", — подписала актриса фото с экс-мужем и их наследниками — дочерью Эппл и сыном Мозесом.

Звездная пара была в браке с 2003 по 2016. Через два года после развода Гвинет Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фелчака, у которого также есть двое детей от предыдущего брака.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин со своими детьми Фото: скріншот Крис Мартин с сыном Мозесом Фото: скріншот

Кроме того, знаменитость поздравила своего отца Брюса и показала архивное фото с ним. Отметим, что мужчина умер в 2002 году.

Гвинет Пэлтроу со своим отцом Фото: скріншот

Напомним, Гвинет Пэлтроу разрешила дочери примерить ее культовое платье с церемонии "Оскар".

Также Фокус писал о праздновании Дня отца 2023 в семье Бекхэмов.