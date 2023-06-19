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Стиль життя

Гвінет Пелтроу показала рідкісні кадри свого чоловіка (фото)

Гвінет Пелтроу, Гвінет Пелтроу чоловік, день батька 2023, кріс мартін, бред фелчак, Гвінет Пелтроу діти
Фото: Getty Images | Гвінет Пелтроу

Знаменитість привітала коханого з Днем батька 2023.

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50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу показала рідкісні кадри свого чоловіка. Сімейними знімками на честь Дня батька 2023 зірка фільмів Marvel ділиться в Instagram.

Спочатку акторка показала фото Бреда Фелчака з донькою Ізабеллою від попереднього шлюбу. Вони сиділи в літаку.

"З Днем батька нашого Бреда Фелчака", — написала Пелтроу.

Потім вона показала знімки коханого з домашнім улюбленцем, на відпочинку біля моря та зі своєю донькою Еппл.

"Найкращий вітчим", — зазначила американська зірка екрану.

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Фото: Скріншот
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Фото: Скріншот
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Фото: Скріншот
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Фото: Скріншот

Після цього Гвінет не забула привітати свого колишнього чоловіка та батька їхніх двох дітей — фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна.

"І з Днем батька цього хлопця", — підписала акторка фото з ексчоловіком та їхніми спадкоємцями — донькою Еппл та сином Мозесом.

Зіркова пара була у шлюбі з 2003 по 2016. Через два роки після розлучення Гвінет Пелтроу одружилася зі сценаристом Бредом Фелчаком, у якого також є двоє дітей від попереднього шлюбу.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін зі своїми дітьми Fullscreen
Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін зі своїми дітьми
Фото: Скріншот
Кріс Мартін із сином Мозесом Fullscreen
Кріс Мартін із сином Мозесом
Фото: Скріншот

Окрім цього, знаменитість привітала свого батька Брюса та показала архівне фото з ним. Зазначимо, що чоловік помер у 2002 році.

Гвінет Пелтроу зі своїм батьком Fullscreen
Гвінет Пелтроу зі своїм батьком
Фото: Скріншот

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу дозволила доньці приміряти її культову сукню з церемонії "Оскар".

Також Фокус писав про святкування Дня батька в родині Бекхемів.