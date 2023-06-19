Знаменитость поздравила своего возлюбленного с Днем отца.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась архивными "беременными" фото. Снимки в честь Дня отца 2023 года она опубликовала в Instagram.

Звезда подиумов поздравила своего мужа Рэнди Гербера с праздником и показала несколько семейных кадров.

"С Днем отца @randegerber! Ты каждый день показываешь нам, что нет ничего важнее семьи. Наши дети счастливы иметь такого папу — ты поддерживаешь, направляешь, ободряешь, любишь и подаешь пример. Мы тебя любим!" – написала Синди.

На первом снимке предприниматель обнимает своих двоих детей — дочь Кайю и сына Пресли. А на втором беременная Синди позирует вместе со своим возлюбленным.

Синди Кроуфорд поздравила мужа с Днем отца 2023

"Я люблю свою семью ❤️", — написал в комментариях отец двоих.

Кайя и Пресли сделали репост публикации Синди и добавили несколько слов от себя.

"С Днем отца, легенда", — отметил сын модели и предпринимателя.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: Instagram/Cindy Crawford

Легендарная модель 90-х и предприниматель Рэнди Гербер поженились в 1998 году. От их союза подрастают двое детей, а старшая дочь Кайя пошла по стопам звездной матери и строит карьеру в модельной отрасли.

Напомним, Синди Кроуфорд показала своего домашнего любимца.

Также Фокус писал о смешной гримасе Синди Кроуфорд.