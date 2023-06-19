Полтриллиона долларов на одном фото. Илон Маск встретился с Бернаром Арно

Компанию основателю компании Tesla и SpaceX, а также главе консорциума роскоши LVMH составили Мэй Маск, а также сыновья Арно.

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Два самых богатых человека в мире, Илон Маск и Бернар Арно, пообедали вместе в Париже. Встреча была неформальной. Они оба присутствовали на IТ-конференция Viva Technology. Об этом пишет Bloomberg.

Основатель Tesla и SpaceX принимал в конференции участие в качестве спикера, а организаторы: Publicis Groupe SA и Les Echos, экономическая и финансовая ежедневная газета, принадлежат LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

Историческое фото

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние магнатов составляет около 426 миллиардов долларов. Маск недавно превзошел Арно и вернул себе звание самого богатого человека в мире.

Неформальный обед проходил в ресторане пятизвездочного отеля Cheval Blanc.

Компанию Илону и Арно составили мать Илона, Мэй Маск, и сыновья Бернара Арно, Александр и Антуан.

Историческое фото

О чем шла беседа, неизвестно. После Антуан Арно запостил пару снимков, а Мэй Маск опубликовала видео, отметив, что обед был прекрасным, а беседа "увлекательной".

Фотографию, на которой Бернар Арно и Илон Маск вместе позируют на фоне Эйфелевой башни, уже называют исторической.

В Bloomberg отметили, что в последнее время Маск проводит работу по "восстановлению отношений Twitter с брендами". Отношения осложнились после того, как Маск приобрел Twitter и убрал синие галочки, отмечавшие достоверность аккаунта. Сами галочки остались, но теперь за них нужно платить. Многие пользователи отказались от этого, или вовсе покинули Twitter.

А LVMH владеет такими брендами, как Louis Vuitton и Christian Dior, крупными рекламодателями в социальных сетях, таких как Instagram, TikTok, а также в Twitter. Маск, купивший Twitter в прошлом году, недавно нанял Линду Яккарино, бывшего рекламного директора NBC Universal, для улучшения отношений компании с брендами.

Ранее Маск встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Источники утверждают, что Маск построит еще один завод по производству электромобилей в Европе. Макрон И Маск разместили совместное фото и сообщение в Twitter. "Давайте работать вместе".

Встреча Маска и Макрона

Напомним, ранее Фокус писал о семье Бернара Арно. Один из самых богатых людей мира, ведет довольно скромный образ жизни и нечасто появляется на страницах светской хроники.

Чаще туда попадают его дети, который у него пятеро. Самый известный ребенок Бернара – Антуан Арно. Он женат на известной модели Наталье Водяновой. Все дети Бернара работают в семейном бизнесе, причем начинают с самых низов. Пока не работает только Жан, его младший сын. Он еще учится в колледже.