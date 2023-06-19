Скаут Уиллис привлекла внимание публики в прозрачном ансамбле (фото)

Скаут Уиллис продемонстрировала фигуру в смелом образе.

Related video

Средняя дочь 60-летней американской актрисы Деми Мур и 68-летнего "крепкого орешка" Брюса Уиллиса — 31-летняя Скаут Уиллис — продемонстрировала весьма откровенный образ. Девушку заметили на мероприятии магазина нижнего белья в районе Эхо-Парк в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса была одета в откровенные прозрачные кружевные брюки с прозрачным черным корсетом, черными стрингами и пушистым ярко-розовым кардиганом. Скаут дополнила свой откровенный образ парой красных туфель на низком каблуке и светло-коричневой большой сумкой. Бриллиантовые серьги украшали ее уши, а длинные каштановые волосы девушка оставила распущенными.

Скаут, казалось, была в хорошем настроении, когда паковала вещи в машину, чтобы покинуть мероприятие.

Напомним, голивудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке с 1987 по 2000 год. От их союза родилось трое дочерей, а пару месяцев назад старшая из них впервые стала мамой. У 34-летней Румер Уиллис родилась дочь.

Также Фокус писал о последствиях брака Деми Мур и Эштона Кутчера для дочерей актрисы.