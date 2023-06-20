Кейт Миддлтон задала новый шляпный тренд: в чем кроется секрет принцессы

Кейт вывела подбор шляпки к ансамблю на новый уровень.

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Принцесса Уэльская, признанная икона стиля в Великобритании, похоже, ввела новый тренд, который касается выбора головных уборов для торжественных мероприятий, сообщает Hello. Кейт Миддлтон любит и умеет носить шляпки. В последнее время она сочетает их с нарядами, но старается, чтобы они максимально совпадали по стилю.

Так, когда король Чарльз III провел свою первую службу в честь Дня подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзоре, Кейт надела белое платье в горошек с высоким воротом от Alessandra Rich и шляпку от Philip Treacy. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что перо на ее шляпе было покрыто крошечными горошинами, соответствующими рисунку на платье.

Фото: Getty Images

На Trooping the Colour Кэтрин выглядела великолепно в платье-пальто яркого зеленого цвета и широкополой шляпе от Philip Treacy, причем пуговицы и украшение на шляпе были идентичными.

По словам стилистов, удачное сочетание шляпы и ансамбля сделает внешний вид любой женщины безупречным.

Советы, как добиться максимальной гармонии шляпы и наряда:

Учитывайте случай: тип шляпы, которую вы выбираете, должен соответствовать случаю. Широкополая шляпа может быть идеальной для летней вечеринки в саду, а шикарный берет больше подойдет для повседневной прогулки.

Сочетайте цвета: выберите шляпу, которая дополняет или сочетается с цветами вашего наряда. Вы можете выбрать шляпу, которая соответствует одному из доминирующих цветов в вашем ансамбле, или выбрать контрастный цвет, чтобы создать смелую и привлекательную комбинацию.

Сбалансируйте пропорции: рассмотрите размер и форму шляпы в соответствии с вашим нарядом и вашими чертами лица. Если вы носите объемное платье, лучше всего подойдет шляпа меньшего размера, более структурированная. Точно так же, если вы носите гладкий минималистский наряд, более крупная и эффектная шляпа может создать поразительный контраст.

Обратите внимание на стиль и настроение: подберите стиль и настроение шляпы к своему наряду. Например, шляпа-канотье добавит игривости и нотку ретро к ансамблю в винтажном стиле, а утонченная фетровая шляпа может сделать образ более скроенным и изысканным.

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