Летнее солнцестояние 2023 года: значение и традиции самого длинного дня в году

Уже завтра, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния — самый длинный день и самая короткая ночь года.

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Когда наступит летнее солнцестояние?

В этом году летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 17:57 по киевскому времени. В этот момент центр Солнца будет проходить через самую северную точку эклиптики. В этот день высота подъема Солнца на небосводе считается самой высокой.

На северном полушарии это означает наступление лета, а на южном полушарии — зимы.

В Украине 21 июня 2023 года солнце взойдет в 03:46 утра и зайдет в 20:13 вечера — светловой день будет длиться 16 часов 27 минут.

Традиции в день летнего солнцестояния

Еще с языческих времен этот день носил мистический характер и отличался сильной энергетикой. Считается, что 21 июня нужно просыпаться на рассвете, загадывать желания и начинать воплощать в жизнь все планы.

Эзотерики считают, что в этот день стоит выбрать яркие теплые цвета и оттенки для образа — желтый, красный, оранжевый, золотистый. Так можно привлечь энергию Солнца.

Среди запретов в день летнего солнцестояния — ругаться, кричать и повышать голос. Также существует запрет на проведение каких-либо печных работ или использования огня в домашних условиях на протяжении дня.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl

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