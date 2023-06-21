Сестра Илона Маска рассказала, как ей завышают цены из-за родства с миллиардером

Тоска Маск – известный режиссер и она жалуется, что все думают, что она зависит от своего известного брата, который якобы "платит за все".

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Тоска Маск, младшая сестра Илона Маска, занимающаяся съемками фильмов, сказала, что для нее всегда завышают цены, когда узнают, кто ее брат. Об этом пишет NYpost.

Женщина пожаловалась на то, что все думают, будто брат ее содержит и "платит за все".

Тоска Маск с матерью и своими братьями Фото: Maye Musk/Instagram

"Но он этого не делает", — сказала Тоска Маск, 48-летняя сестра самого богатого человека в мире.

Тоска работает режиссером и исполнительным продюсером, сказала, что недавно ей выставили счет, завышенный на 20 000 долларов, когда она искала места для нового фильма.

"Это место должно было стоить 5000 долларов, но когда они услышали мое имя и решили, что мы богаты, они решили взять с нас 25 000 долларов", — рассказала Тоска и пожаловалась, что некоторые люди пытаются сблизится с ней, чтобы потом сойтись с Илоном. По ее словам, это происходит постоянно.

Когда ее спросили, помогает ли ей Илон, то она пошутила, что это "палка о двух концах".

"Если я отвечу, что не помог, то люди подумают, что он меня не поддерживает, а если скажу, что помогает, то люди подумают, что платит вообще за все и содержит меня", — пожаловалась Тоска.

Также она отметила, что многие думают, будто они с братьями родились в богатой семье. Но Тоска говорит, что 51-летний владелец Twitter и генеральный директор Tesla и SpaceX, состояние которого, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оценивается в 233 миллиарда долларов, — полностью заработал его сам.

Тоска — младшая из трех детей Мэй Маск. Другой ее брат, Кимбал, 50 лет, шеф-повар и ресторатор.

Тоска Маск со своими братьями Фото: Maye Musk/Instagram

Все трое выросли в Южной Африке.

75-летняя Мэй Маск подробно рассказала о своем опыте матери-одиночки, которая сбежала от жестокого мужа и столкнулась с финансовыми трудностями в своих мемуарах-бестселлерах 2019 года под названием "Женщина строит план". Ее бывший муж Эррол отрицал, что был жестоким.

Тем не менее она воспитала троих очень успешных детей.

Тоска стала соучредителем Passionflix в 2017 году. Стриминговый сервис похож на Netflix, но предлагает только романтические фильмы.

"Несмотря на то, что мелодрама является жанром №1 по продажам в мире, мы не смогли заинтересовать существующие телеканалы или студии этими историями. Поэтому мы просто решили вместо этого создать собственную потоковую платформу", — рассказала Тоска. Ее состояние – 170 миллионов долларов.

Кимбал сделал себе имя в кулинарном мире своими предприятиями, ориентированными на продукты питания, направленными на поиск решения проблемы ожирения в Америке.

Он также входит в совет директоров Tesla. Он был одним из первых инвесторов автопроизводителя, и его состояние составляет около 700 миллионов долларов, хотя эта сумма ничтожно мала по сравнению с многомиллиардным состоянием его брата.

Тоска рассказала, что они научились зарабатывать, благодаря своей матери, которая в 1979 году работала на пяти работах, чтобы содержать своих детей, которым в то время было пять, семь и восемь лет.

Тоска Маск со своими братьями Фото: Maye Musk/Instagram

"Существует мнение, что в детстве у нас было так много денег, но это неправда. После того, как мои родители развелись, мы с мамой и братьями жили вместе, и нам не хватало финансов", — рассказала Тоска, упомянув своего жестокого отца.

"Хотя то были действительно ужасные времена, я стараюсь не сосредотачиваться на них, потому что это ни к чему не приведет. У меня была невероятная мать, которая заботилась обо мне, и замечательные братья", — сказала Тоска.

Тоска Маск с матерью и дочкой Фото: Maye Musk/Instagram

Между тем, Эррол отрицает заявления своей бывшей жены о домашнем насилии, называя их "нелепыми, абсурдными и выдуманными".

Мэй Маск сейчас работает моделью и даже украсила обложку Sports Illustrated Swim в возрасте 74 лет. Ее состояние оценивается в 45 миллионов долларов.

Напомним, ранее Мэй Маск показала фото и видео с исторической встречи ее сына и Бернара Арно, богатейшего человека Европы.