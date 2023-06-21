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Стиль жизни

Ким Кардашьян попала на обложку журнала Time за успех своего бренда

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Фото: Getty Images | Ким Кардашьян

Ким Кардашьян на обложке еще одного журнала, но теперь за успех бренда SKIMS.

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42-летняя американская телевизионная звезда Ким Кардашьян украсила обложку журнала Time "100 самых влиятельных компаний". Ее компания SKIMS включена в длинный список, в который также входят Taco Bell, Disney и TikTok.

Журнал воспользовался роскошной фигурой Ким, чтобы привлечь внимание к теме, одев ее в облегающий черный боди и кожаную макси-юбку с вырезами и пряжками на правой ноге. Ее волосы были выпрямлены и она сделала легкий макияж с нюдовой помадой.

Бывшая жена Канье Уэста скромна, когда говорит об успехе своей компании по производству корректирующего белья, которая была запущена в 2019 году и оценивалась в 3,2 миллиарда долларов в 2022 году.

"Я чувствую, что сделала это хорошо", — сказала она.

Звезда "Кардашьян", которая в прошлом подписала несколько прибыльных сделок по брендингу, объяснила, что идея создать компанию корректирующего белья исходила из ее собственных потребностей.

"Все началось с того, что я просто нашла корректирующее белье, цвет которого подходил бы моему цвету кожи, — объяснила она. — Раньше я брала свое корректирующее белье и красила его чайными пакетиками и кофе в ванне".

Компания, в которой Ким является крупнейшим акционером, с тех пор расширилась, включив в нее одежду для дома, трусики и бюстгальтеры, а в четверг запустит свою последнюю линию спортивной одежды. Она также сообщила, что осенью Skims выпустит линию мужской домашней одежды, а в будущем создаст корректирующую одежду для мужчин.

Также звезда призналась, что она является образцом формы для Skims и обычно тратит несколько часов каждую неделю, примеряя продукт. По оценкам дизайнера, с момента основания предприятия она примерила около 7000 предметов одежды.

Что может удивить ее поклонников и критиков, так это то, что женщина с международным признанием отметила: "У меня все еще есть синдром самозванца или что-то в этом роде, но я думаю, что это часть того, что держит меня на плаву".

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян готова прекратить сниматься в реалити-шоу ради работы юристом.