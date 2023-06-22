Том Круз признался, с кем мечтает сыграть в кино

Круз называет эту актрису удивительной.

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60-летний американский актер Том Круз хочет сыграть со Скарлетт Йоханссон. Об этом пишет Hollywood Reporter.

60-летняя звезда "Top Gun: Maverick" рассказал на римской премьере своего последнего блокбастера "Миссия невыполнима: Расплата мертвых", что он "абсолютно" заинтересован в сотрудничестве с 38-летней актрисой "Мстителей".

Его интерес к сотрудничеству появился после того, как Йоханссон призналась в Нью-Йорке в своем новом фильме Уэса Андерсона "Астероид-Сити", что Круз — последняя большая звезда, с которой она мечтает вместе появиться на экране.

"Мне бы хотелось поработать с Томом Крузом", — призналась она The Hollywood Reporter на красной дорожке 13 июня, добавив, что надеется, что кто-то предложит идею фильма, в котором они будут изображены.

"Она удивительная", — сказал Том Круз о Йоханссон. "Великолепная актриса и кинозвезда.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

После того, как его спросили, считает ли он, что оба актера могут быть совместимы на экране, он ответил: "Да. Это произойдет".

"Слушай, я всю жизнь наблюдал за ее карьерой. Она чрезвычайно талантливая, очень харизматичная", — сказал он. "Было бы весело".

Том Круз Фото: Getty Images

Напомним, Тома Круза заметили на публике с бывшей девушкой.

Также Фокус писал об образе Скарлетт Йоханссон на премьере фильма "Астероид-Сити".