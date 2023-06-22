Взрыв в Париже: студенты-дизайнеры спаслись, потому что были на показе

Обычно в здании полно студентов, но в момент взрыва они отправились на показ мод.

Related video

Днем ранее в Париже произошел мощный взрыв бытового газа. Взрыв газа привел к пожару в нескольких зданиях в Латинском квартале в центре французской столицы. Около 50 человек получили травмы, из них шестеро — серьезные. Здание 17 века, в котором находились дизайнерская школа Американской академии, и штаб-квартира католической системы образования было полностью разрушено. Об этом сообщает BFM TV.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что взрыв бытового газа произошел на улице Сен-Жак в V округе — это недалеко от Люксембургского сада и Сорбонны.

Так здание выглядело до взрыва

Прокурор Парижа Лора Беко отметила, что, по предварительным данным, взрыв произошел непосредственно внутри здания.

Студент, расположенного рядом колледжа, на бульваре Сен-Мишель, рассказал газете Le Parisien, что услышал сильный грохот и увидел огненный шар высотой 20 или 30 метров. По его словам он также ощущал сильный запах газа.

Обычно в этом здании много студентов, которые обучаются на курсах моды и дизайна, но по счастливому стечению обстоятельств они отправились на показ мод, иначе жертв было бы намного больше. Девять молодых людей из Кентского университета в Огайо, как уже сообщили, поедут домой, так как место, где они учились, разрушено до основания.

Взрыв в Париже

В июне и июле заведение открывает свои двери для месячного летнего обучения вне классической учебной программы.

"Это могут быть студенты, которые уже прошли двухлетнюю практику в своем вузе и хотят отточить остальные знания, приехав учиться в Париж. Были свободные дни, в последний момент им повезло отправиться на показ", — пояснил Кристоф Салад, один из преподавателей.

"С американскими студентами все в порядке, и они будут репатриированы. Они покинули учебное заведение, чтобы посетить показ мод. Мы счастливы, что смогли связаться с ними, что они в порядке. Еще одна группа должна была приехать в Париж в июле", — говорит Эрик Мэнсфилд, представитель Кентского университета.

Напомним, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что под завалами могут находится пострадавшие. "Возможно, этой ночью мы найдем тела или живых людей", — сказал он.