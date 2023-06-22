Вибух у Парижі: студенти-дизайнери врятувалися, бо були на показі

Зазвичай у будівлі повно студентів, але в момент вибуху вони вирушили на показ мод.

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Днем раніше в Парижі стався потужний вибух побутового газу. Вибух газу призвів до пожежі в кількох будівлях у Латинському кварталі в центрі французької столиці. Близько 50 осіб дістали травми, з них шестеро — серйозні. Будівля 17 століття, в якій розташовувалися дизайнерська школа Американської академії, і штаб-квартира католицької системи освіти була повністю зруйнована. Про це повідомляє BFM TV.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін заявив, що вибух побутового газу стався на вулиці Сен-Жак у V окрузі — це недалеко від Люксембурзького саду і Сорбонни.

Так будівля виглядала до вибуху

Прокурор Парижа Лора Беко зазначила, що, за попередніми даними, вибух стався безпосередньо всередині будівлі.

Студент розташованого поруч коледжу на бульварі Сен-Мішель розповів газеті Le Parisien, що почув сильний гуркіт і побачив вогняну кулю заввишки 20 або 30 метрів. За його словами він також відчував сильний запах газу.

Зазвичай у цій будівлі багато студентів, які навчаються на курсах моди та дизайну, але за щасливим збігом обставин вони вирушили на показ мод, інакше жертв було б набагато більше. Дев'ять молодих людей з Кентського університету в Огайо, як уже повідомили, поїдуть додому, оскільки місце, де вони навчалися, зруйноване дощенту.

Вибух у Парижі

У червні та липні заклад відкриває свої двері для місячного літнього навчання поза класичною навчальною програмою.

"Це можуть бути студенти, які вже пройшли дворічну практику у своєму виші та хочуть відточити решту знань, приїхавши вчитися в Париж. Були вільні дні, в останній момент їм пощастило вирушити на показ", — пояснив Крістоф Салад, один із викладачів.

"З американськими студентами все гаразд, і вони будуть репатрійовані. Вони покинули навчальний заклад, щоб відвідати показ мод. Ми щасливі, що змогли зв'язатися з ними, що з ними все гаразд. Ще одна група мала приїхати до Парижа в липні", — каже Ерік Менсфілд, представник Кентського університету.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен раніше заявив, що під завалами можуть перебувати постраждалі. "Можливо, цієї ночі ми знайдемо тіла або живих людей", — сказав він.