Вибух у Парижі: кількість жертв зросла до 37 людей, під завалами ще можуть бути постраждалі, — ЗМІ (відео)

За словами глави V округу Парижа Флоренс Берту, вибух стався на першому чи другому поверсі будівлі. У МВС Франції вважають, що під завалами ще можуть бути живі люди чи загиблі.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що внаслідок вибуху в Парижі постраждали 37 людей. Серед них 33 потребують невідкладної допомоги, а ще четверо перебувають у критичному стані. Про це повідомляє BFMTV.

За словами французького політика, цієї ночі під завалами рятувальники можуть знайти потерпілих або загиблих.

"Можливо, цієї ночі ми знайдемо тіла чи живих людей", — сказав він.

Дарманен сказав, що собаки вже знайшли місця, де під завалами можуть бути постраждалі.

Жеральд Дарманен про вибух у Парижі

За словами глави V округу Парижа Флоренс Берту, вибух стався на першому чи другому поверсі будівлі.

"На столі є кілька гіпотез, і ми повинні дозволити слідчим попрацювати", — сказала вона.

Вибух у Парижі

Вибух у центрі Парижа: що відомо

21 червня ввечері близько 17:00 у Парижі на вулиці Сен-Жак пролунав вибух. Через вибух практично повністю обвалилась одна з історичних будівель, і почалася пожежа. За попередніми даними, причиною інциденту міг бути вибух газу.

Крім того, повідомлялося, що вибух стався в районі Валь-де-Грас. Після вибуху на дорогу обвалився фасад постраждалої внаслідок інциденту будівлі, у зв'язку з чим сталося загоряння припаркованих біля будинку автомобілів.