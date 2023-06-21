Вибух у центрі Парижа: ЗМІ дізналися, що постраждали не менше 16 людей (фото)

Усі постраждалі, яких вдалося дістати з-під уламків зруйнованої будівлі, перебувають у важкому чи критичному стані.

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Внаслідок потужного вибуху, що стався ввечері в середу, 21 червня в історичному центрі V округу Парижа в районі Валь-де-Грас, постраждали щонайменше 16 людей. Про це повідомляє видання Euronews.

За інформацією видання, зараз відомо про 16 постраждалих, з яких семеро людей перебувають у критичному стані, а ще 9 у тяжкому. Про загиблих внаслідок інциденту наразі не повідомляється.

Відомо, що після вибуху на дорогу обрушився фасад постраждалої внаслідок інциденту будівлі, у зв'язку з чим сталося займання припаркованих біля будинку автомобілів.

На місці зараз працює близько 200 пожежників. Також на місце події прибула мер Парижа Анн Ідальго.

Вибух у центрі Парижа: що відомо

21 червня увечері близько 17:00 у Парижі на вулиці Сен-Жак пролунав вибух. Через вибух практично повністю обрушилася одна з історичних будівель, і почалася пожежа. За попередніми даними, причиною інциденту міг бути вибух газу.

Наразі рятувальники продовжують ліквідувати пожежу до того, як вогонь перекинеться на сусідні будинки. Мешканців довколишніх будинків евакуйовано.

Нагадаємо, 2019 року в булочній на вулиці Тревізо в центрі Парижа пролунав потужний вибух. Тоді постраждали не менше 20 людей.