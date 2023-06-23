Хлоя Грейс Морец дебютировала с новой прической (фото)

С новой стрижкой "боб" она появилась на шоу TODAY в Нью-Йорке.

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26-летняя американская актриса Хлоя Грейс Морец дебютировала с новой прической, когда направлялась в студию NBC в Рокфеллер-центре в районе Мидтаун на Манхэттене. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Кэрри", у которой 27,3 миллиона подписчиков в социальных сетях, рассказала, что парикмахер Грегори Рассел имел честь "подстричь" ее локоны до плеч.

Хлоя надела кожаные шорты JW Anderson "Padlock Strap Ruffled Leather Shorts" за 2390 долларов, блейзер "Cropped Ruffled Hem Jacket" за 850 долларов и блестящие шлепанцы на низком каблуке, которые выбрал стилист Нелл Калонджи.

Хлоя Грейс Морец Фото: Getty Images

Блондинка из Атланты в четвертый раз появилась на утреннем телешоу NBC "TODAY", чтобы продвигать свою новую роль в анимационной приключенческой комедии Ника Бруно и Троя Куэйна "Нимона", премьера которой состоится 30 июня на Netflix.

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