Король Чарльз III расплакался на Royal Ascot (фото)

Монарх и его жена являются давними поклонниками конных скачек.

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В городке Аскот графства Беркшир проходят самые известные скачки Royal Ascot, куда собирается вся британская аристократия, включая членов королевской семьи. И венценосные гости, как и менее титулованные посетители, иногда не могут сдержать своих эмоций, когда их ставки играют. Так произошло с королем Чарльзом III, сообщает Hello.

Когда он и королева Камилла наблюдали за последними кругом скачек, в которых участвовала лошадь из конюшни монарха по кличке "Герой пустыни", королева взволнованно махала своей официальной программкой в воздухе, а Чарльз радостно смотрел на свою жену, прежде чем вытереть слезы. Когда диктор ипподрома подтвердил победу жеребца в забеге "Ставки короля Георга V", многотысячная толпа на трибунах зааплодировала.

Неудивительно, что он был в восторге, поскольку в сообщениях говорилось, что владелец победившей лошади получит 50 000 фунтов стерлингов призовых. Всего в скачках задействованы девять королевских лошадей.

Король не смог сдержать слез, наблюдая за Героем пустіни Фото: Getty Images

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После победы Зара Тиндалл растрогала зрителей, когда в четверг произнесла эмоциональную речь о своей бабушке, покойной королеве Елизавете II в отеле Royal Ascot. Когда ее спросили, что она думает о победе лошади короля Чарльза в скачках в Аскоте, она ответила:

"Я думаю, как горда и взволнована была бы наша бабушка, королева!"

По ее словам, первое появление Чарльза в качестве короля на скачках – это "новое волнение.

"Иметь эту мечту, эту надежду и ее осуществление — это невероятно. Адреналин, когда ты выигрываешь, неописуемый", – добавила Зара.

Нынешние скачки в Аскоте – первые после смерти королевы.

Royal Ascot проходят с 20 по 24 июня и состоят из 35 гонок. Призовой фонд турнира – более 12 миллионов долларов. Впервые скачки в Аскоте прошли 11 августа 1711 года. Дистанция Золотого кубка, который проводится с 1807 года, составляет две с половиной мили, что делает его тяжелым испытанием даже для лучших в мире лошадей.

Ранее Фокус писал, почему Кейт Миддлтон отсутствовала в первый день Royal Ascot.