26 июня 2023 года: святой Акилины — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя жаловаться и выходить из дому после заката.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святой Акилины. Она жила она в III веке, была родом из благочестивой семьи. С раннего возраста девушка была приучена к вере и проповедовала ее, за что была подвернута пыткам, но все раны Акилины Бог тут же исцелял. За это язычники отрубили ей голову.

Что нельзя делать 26 июня:

жаловаться;

выходить из дому после заката;

снимать паутину в доме.

Народные приметы и поверья:

собаки катаются по траве – к непогоде;

мошкара летает — скоро погода улучшится;

увидеть паука-крестовик — к засухе;

с утра стоит сильный запах цветов и травы – к дождю.

День ангела празднуют:

Иван, Яков, Акулина, Анна, Антонина.

Родились в этот день:

1993 год — Ариана Гранде, американская певица, актриса и автор песен, одна из самых популярных и влиятельных музыкальных исполнительниц современности.

Также в этот день:

1886 год — французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;

1906 год — стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;

1919 год — выходит первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";

1945 год — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;

2006 год — в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины.