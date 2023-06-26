Эмили Ратаковски в кожаном плаще на голое тело пришла на показ Loewe

Звезда подиумов выбрала эффектный ансамбль для появления на модном мероприятии.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски появилась в роскошном образе на звездном показе Loewe Menswear SS24 в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов сидела в первом ряду на мероприятии. Она выбрала эффектный образ для появления на показе бренда. Ратаковски надела длинное черное кожаное пальто на голое тело, которое сочетала с парой гладких черных кожаных сапог. Она застегнула одну пуговицу пальто, делая акцент на его огромных рукавах.

Ведущая подкаста High/Low With Emrata дополнила ансамбль оливковой сумкой с золотым ремешком-цепочкой и большими солнцезащитными очками из глянцевого оникса округлой формы. Знаменитость оставила темные локоны распущенными и сделала легкий макияж с нюдовой помадой.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Напомним, Эмили Ратаковски рассказала о своей любовной жизни после развода с бывшим мужем Себастьяном Бер-Макклардом. Модель подала на развод в сентябре прошлого года после четырех лет брака и обнародования слухов, что Бер-Макклард изменял модели. С экс-возлюбленным Ратаковски воспитывает сына Сильвестра, которому 8 июня исполнилось два года.

Также Фокус писал, что Эмили Ратаковски вышла на прогулку в винтажных штанах Dolce & Gabbana.