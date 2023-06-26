Культовое фото принца Луи стало флагом на музыкальном фестивале

Снимок юного принца, сделанный во воздушного парада в прошлом году, стал не только мемом, но и появился на флаге.

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Хоть принц Луи, сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, еще слишком мал, чтобы посещать музыкальные фестивали вроде Гластонбери, но он на нем все-таки появился. В виде флага. Об этом пишет Express.

Принц Луи давно восхищает фанатов королевской семьи своим непосредственным поведением и забавными выходками. А его снимок, сделанный на прошлогоднем Trooping the Colour и вовсе стал мемом.

Знаменитая фотография была сделана, когда Луи был на балконе со старшими членами королевской семьи, наблюдая за пролетом ВВС Великобритании. Он заткнул уши руками и скривился, предположительно из-за громкого шума, когда самолеты пролетели над балконом Букингемского дворца.

Принц Луи на балконе Букингемского дворца в 2022 году Фото: Getty

Этот момент покорил сердца зрителей, и год спустя люди до сих пор помнят культовое изображение.

Оно уже появлялось на футболках и чашках, а теперь и на флаге. Как написал один из пользователей Twitter: "Принц Луи — легенда в процессе становления".

Флаг с изображением принца Луи Фото: Twitter The Crown Chronicles

Впервые флаг с принцем Луи появился еще в прошлом году на Гластонбери и теперь его снова показали среди зрителей.

Для этого музыкального фестиваля подобные флаги и плакаты с лозунгами – обычное дело. Каждый год в толпе разворачивают множество флагов с мемами, политическими лозунгами и забавными высказываниями.

Впрочем, на фестивале присутствовали не только известные исполнители и селебрити вроде Кары Делевинь.

Фестиваль посетила и принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци. Дочь принца Эндрю старалась не привлекать к себе внимание, так что выбрала для выхода в свет черный топ, длинную черную юбку и черные кроссовки.

Гластонбери завершился в воскресение выступлением Элтона Джона перед 100-тысячной толпой. Компанию ему должны были составить Дуа Липа и Бритни Спирс, но их на сцене не было.

Во время фестиваля на нем выступили такие легенды, как Guns N’Roses, Arctic Monkeys, Лиззо и Льюис Капальди.

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