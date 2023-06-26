Культове фото принца Луї стало прапором на музичному фестивалі

Знімок юного принца, зроблений під час повітряного параду торік, став не тільки мемом, а й з'явився на прапорі.

Related video

Хоч принц Луї, син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, ще занадто малий, щоб відвідувати музичні фестивалі на кшталт Гластонбері, але він на ньому все-таки з'явився. У вигляді прапора. Про це пише Express.

Принц Луї давно захоплює фанатів королівської сім'ї своєю безпосередньою поведінкою і кумедними витівками. А його знімок, зроблений на торішньому Trooping the Colour і зовсім став мемом.

Знамениту фотографію було зроблено, коли Луї був на балконі зі старшими членами королівської сім'ї, спостерігаючи за прольотом ВПС Великої Британії. Він заткнув вуха руками та скривився, імовірно через гучний шум, коли літаки пролетіли над балконом Букінгемського палацу.

Принц Луї на балконі Букінгемського палацу 2022 року Фото: Getty

Цей момент підкорив серця глядачів, і рік потому люди досі пам'ятають культове зображення.

Воно вже з'являлося на футболках і чашках, а тепер і на прапорі. Як написав один із користувачів Twitter: "Принц Луї — легенда в процесі становлення".

Прапор із зображенням принца Луї Фото: Twitter The Crown Chronicles

Уперше прапор із принцом Луї з'явився ще торік на Гластонбері, і тепер його знову показали серед глядачів.

Для цього музичного фестивалю подібні прапори та плакати з гаслами — звична справа. Щороку в натовпі розгортають безліч прапорів з мемами, політичними гаслами і кумедними висловлюваннями.

Утім, на фестивалі були присутні не лише відомі виконавці та селебріті на кшталт Кари Делевінь.

Фестиваль відвідала і принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Дочка принца Ендрю намагалася не привертати до себе увагу, тож обрала для виходу у світ чорний топ, довгу чорну спідницю і чорні кросівки.

Гластонбері завершився в неділю виступом Елтона Джона перед 100-тисячним натовпом. Компанію йому мали скласти Дуа Ліпа і Брітні Спірс, але їх на сцені не було.

Під час фестивалю на ньому виступили такі легенди, як Guns N'Roses, Arctic Monkeys, Ліззо і Льюїс Капальді.