Звездный дизайнер Джимми Чу рассказал свою историю успеха

Туфельки от Джимми Чу носили принцесса Диана и Мадонна, а сверхпопулярность они получили после сериала "Секс в большом городе".

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Есть несколько обувных брендов, которые уже получили статус культовых. И один из них, бренд Джимми Чу. 74-летний дизайнер создал свой бизнес с нуля, работая в мастерской своего отца, и он не собирается на покой. Об этом пишет Daily Mail.

Джимми Чу уже получил орден из рук верховного короля Малайзии Азлан Шаха за вклад в экономику страны и орден Британской империи за вклад в дело обувной индустрии. И он, в свои 74 года, не собирается на покой.

Обувь от Джимми Чу носили принцесса Диана, которая публично отметила его работу, Мадонна, Мишель Обама, Кейт Миддлтон и многие другие.

А в сериале "Секс в большом городе" обувь от дизайнера упоминалась с большим пиететом, чем слово "секс". В одной из серий Кэрри Брэдшоу говорит: "Я потеряла мои Джимми Чу!..", подчеркивая, что эти туфли были самой большой ее ценностью в тот момент.

Кэрри Брэдшоу с пакетом из бутика Jimmy Choo Фото: Скриншот

А поклонники сериала наверняка помнят туфли, отделанные перьями, в которых Кэрри пошла на важное свидание.

А теперь бренд выпускает также сумки и парфюмерию.

Джимми Чу делит свое время между Малайзией, Шанхаем и Лондоном. И его главное правило жизни: "Вы никогда не почувствуете себя старым, если будете счастливы". Он не собирается сбавлять темп. И продолжает работать, потому что любит моду и любит передавать свои знания начинающим дизайнерам обуви.

Джимми Чу и модель Джорджия Мэй Джаггер на презентации Британских авиалиний в Куала-Лумпуре Фото: Getty Images

Дизайнер занялся производством обуви еще когда был ребенком.

"Мой отец был дизайнером обуви в Пенанге, Малайзия. Я смотрел, как он и мой дядя проектируют и создают туфли. Когда я бросил школу в 13 лет, я начал работать с моим отцом. Тогда все делалось вручную. Вы разрезаете кожу ножом, а затем вручную пришиваете подошву", — вспоминает дизайнер.

В 1982 году он приехал в Лондон, чтобы учиться в Техническом колледже Cordwainers (теперь он часть Лондонского колледжа моды), чтобы изучить технологию дизайна и производства обуви.

По его словам, отец научил его делать удобную обувь, а в Лондоне он узнал об эскизах и дизайне, а также о маркетинге и специализированном оборудовании.

А дальше он просто создавал потрясающие туфли и его клиенты передавали о нем информацию дальше.

Кендалл Дженнер в туфлях от Джимми Чу Фото: Getty Images

"Они говорили: "Если вам нужна удобная, красивая, модная обувь, идите в Jimmy Choo", — вспоминает дизайнер. По его словам, главному бизнес-правилу его научил его отец: делать свою работу качественно и тогда клиентов будет в достатке. Но теперь он жалеет, что проводил с родителями мало времени.

Натали Портман в туфельках от Джимми Чу Фото: Getty Images

"Я был так занят на Неделе моды в Лондоне, создавая обувь для показов — Хельмута Ланга, Джаспера Конрана, Брюса Олдфилда, Пола Смита, Джона Роча. Как-то я не ночевал дома четыре дня", — вспоминает дизайнер. Он отмечает, что учит своих студентов, что, как бы они не были увлечены своей работой, не стоит забывать о своей семье.

"Вы дизайнер, вы не бизнесмен. Но вы можете научиться или нанять консультантов, чтобы помочь с этими навыками. Ваша семья важнее — когда они счастливы, счастливы и вы. Вам нужен этот баланс в жизни", — отмечает дизайнер.

Кейт Миддлтон в белых туфлях от Jimmy Choo Фото: Getty

По его словам, он все еще работает, потому что любит моду и, так как, в начале карьеры ему очень помогла поддержка, теперь он хочет передать свои навыки.

"Я никогда не хотел прекращать работу. Я думаю, как только вы останавливаетесь, ваше тело замедляется. Я никогда не чувствовал себя старым, потому что я счастлив", — резюмирует Джимми Чу.

Напомним, ранее еще один дизайнер создающий обувь, Кристиан Лубутен, открыл свой собственный бутик-отель в Португалии.

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