Зірковий дизайнер Джиммі Чу розповів свою історію успіху

Туфельки від Джиммі Чу носили принцеса Діана і Мадонна, а надпопулярності вони набули після серіалу "Секс у великому місті".

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Є кілька взуттєвих брендів, які вже отримали статус культових. І один із них, бренд Джиммі Чу. 74-річний дизайнер створив свій бізнес з нуля, працюючи в майстерні свого батька, і він не збирається на спокій. Про це пише Daily Mail.

Джиммі Чу вже отримав орден з рук верховного короля Малайзії Азлан Шаха за внесок в економіку країни та орден Британської імперії за внесок у справу взуттєвої індустрії. І він, у свої 74 роки, не збирається на спокій.

Взуття від Джиммі Чу носили принцеса Діана, яка публічно відзначила його роботу, Мадонна, Мішель Обама, Кейт Міддлтон і багато інших.

А в серіалі "Секс у великому місті" взуття від дизайнера згадувалося з більшим пієтетом, ніж слово "секс". В одній із серій Керрі Бредшоу каже: "Я загубила мої Джиммі Чу!..", наголошуючи, що ці туфлі були найбільшою її цінністю в той момент.

Керрі Бредшоу з пакетом із бутика Jimmy Choo Фото: Скриншот

А шанувальники серіалу напевно пам'ятають туфлі, оздоблені пір'ям, у яких Керрі пішла на важливе побачення.

А тепер бренд випускає також сумки та парфумерію.

Джиммі Чу ділить свій час між Малайзією, Шанхаєм і Лондоном. І його головне правило життя: "Ви ніколи не відчуєте себе старим, якщо будете щасливі". Він не збирається зменшувати темп. І продовжує працювати, бо любить моду і любить передавати свої знання дизайнерам-початківцям взуття.

Джиммі Чу і модель Джорджія Мей Джаггер на презентації Британських авіаліній у Куала-Лумпурі Фото: Getty Images

Дизайнер зайнявся виробництвом взуття ще коли був дитиною.

"Мій батько був дизайнером взуття в Пенанзі, Малайзія. Я дивився, як він і мій дядько проєктують і створюють туфлі. Коли я кинув школу в 13 років, я почав працювати з моїм батьком. Тоді все робилося вручну. Ви розрізаєте шкіру ножем, а потім вручну пришиваєте підошву", — згадує дизайнер.

У 1982 році він приїхав до Лондона, щоб навчатися в Технічному коледжі Cordwainers (тепер він частина Лондонського коледжу моди), щоб вивчити технологію дизайну і виробництва взуття.

За його словами, батько навчив його робити зручне взуття, а в Лондоні він дізнався про ескізи та дизайн, а також про маркетинг і спеціалізоване обладнання.

А далі він просто створював приголомшливі туфлі і його клієнти передавали про нього інформацію далі.

Кендалл Дженнер у туфлях від Джиммі Чу Фото: Getty Images

"Вони говорили: "Якщо вам потрібне зручне, красиве, модне взуття, йдіть у Jimmy Choo", — згадує дизайнер. За його словами, головного бізнес-правила його навчив його батько: робити свою роботу якісно і тоді клієнтів буде вдосталь. Але тепер він шкодує, що проводив із батьками мало часу.

Наталі Портман у туфельках від Джиммі Чу Фото: Getty Images

"Я був так зайнятий на Тижні моди в Лондоні, створюючи взуття для показів — Гельмута Ланга, Джаспера Конрана, Брюса Олдфілда, Пола Сміта, Джона Роча. Якось я не ночував удома чотири дні", — згадує дизайнер. Він зазначає, що вчить своїх студентів, що, хоч би як вони були захоплені своєю роботою, не варто забувати про свою сім'ю.

"Ви дизайнер, ви не бізнесмен. Але ви можете навчитися або найняти консультантів, щоб допомогти з цими навичками. Ваша сім'я важливіша — коли вони щасливі, щасливі й ви. Вам потрібен цей баланс у житті", — зазначає дизайнерка.

Кейт Міддлтон у білих туфлях від Jimmy Choo Фото: Getty

За його словами, він все ще працює, тому що любить моду і, оскільки на початку кар'єри йому дуже допомогла підтримка, тепер він хоче передати свої навички.

"Я ніколи не хотів припиняти роботу. Я думаю, щойно ви зупиняєтеся, ваше тіло сповільнюється. Я ніколи не почувався старим, тому що я щасливий", — резюмує Джиммі Чу.

Нагадаємо, раніше ще один дизайнер, що створює взуття, Крістіан Лубутен, відкрив свій власний бутік-готель у Португалії.

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