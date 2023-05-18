Крістіан Лубутен, автор найбажаніших туфель у світі, відкрив готель у Португалії
Бутік-готель знаходиться в курортному селі, а ніч в одному з 13 номерів коштуватиме 500 доларів.
Крістіан Лубутен, чиї черевики з червоною підошвою є предметом бажання модниць по всьому світу, втілив свою давню мрію в життя і відкрив готель. Про це пише Daily Mail.
Чарівний готель Vermelho розташований у самому серці Мелідеса, невеликого прибережного села в португальському регіоні Алентежу.
Дизайнер заповнив готель "антикваріатом та предметами, які він збирав довгі роки".
Назва Vermelho походить від культового відтінку червоного кольору, що покриває підошву взуття дизайнера.
Крістіан Лубутен, який заснував свій однойменний бренд у Парижі у 1992 році, каже: "Я зрозумів, що багато людей мріють спроєктувати або володіти готелем. Мені подобається втілювати свої мрії в реальність. Ось чому народився "Вермелью".
Загалом у готелі Лубутена 13 номерів, ніч обійде 500 доларів. За словами дизайнера, він уперше відвідав Мелідес десять років тому і був зачарований "мрійною атмосферою соснового лісу біля села та унікальною красою сонячного світла в лагуні".
Він купив і відновив рибальську хатину у селі та з того часу повертався туди кожен червень, щоб створити свою колекцію зимового взуття.
Лубутен пожартував, що тепер, коли він має власний готель, він може нарешті спустошити своє сховище, забите антикваріатом та предметами мистецтва.
При будівництві Vermelho він заручився допомогою архітектора Мадалени Кайадо, з якою він співпрацював у проєкті свого будинку в Лісабоні, який знаходиться трохи більше ніж за годину їзди на північ від Мелідеса.
А грецький художник Костянтин Каканіас прикрасив стіни люксу на другому поверсі готелю.
Барна стійка у ресторані готелю покрита сусальним золотом, а стіни прикрашені знаменитою плиткою португальської.
Рестораном готелю керує шеф-кухар Давид Абреу, який спеціалізується на традиційних португальських стравах на кшталт рагу з дикого кабана.
Нагадаємо, раніше на продаж виставили острів, яким надихалася Агата Крісті під час написання своїх романів.
На острові, куди можна дістатися лише під час відливу, є готель, вертолітний майданчик та котедж, де творила знаменита письменниця.