Таємничий острів, який надихнув Агату Крісті відразу на два романи, виставили на продаж

На невеликому острові вмістилися готель, вертолітний майданчик і пляж. Його вартість – 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Острів, який надихнув Агату Крісті на створення детективних романів про вбивства, виставлено на продаж. Його площа – приблизно 8 га. І дістатися сюди пішки можна лише під час відливу. Вважається, що саме це місце надихнуло Агату Крісті на романи "І не лишилось жодного" та "Зло під сонцем". Про це пише Daily Mail.

Втім, острів Бург та готель на ньому приваблював не лише Крісті, свого часу тут відпочивали The Beatles перед концертом у Плімуті та Вінстон Черчилль. Їм подобався готель у стилі ар-деко, який був збудований у 1929 році. І вважається, що саме тут президент Ейзенхауер та Вінстон Черчилль зустрічалися перед днем "Д". Тут також відпочивали Волліс Сімпсон та герцог Віндзорський.

Острів Бург за часів Агати Крісті Фото: Booking

Наразі Острів Бург площею 8 гектарів виставлено на продаж за 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Острів Бург розташований біля узбережжя південного Девона і тут навіть є маленький будиночок Агати Крісті, який був побудований на краю скелі.

Фото: Booking Фото: Booking Фото: Booking

Острів надихнув письменницю на створення роману та п'єси "І не лишилось жодного", в якому вісім гостей прибувають на Індіанський острів і розуміють, що вони стали мішенями для вбивства.

Також острів Бург надихнув письменницю створення роману про Еркюля Пуаро під назвою "Зло під сонцем ". У ньому бельгійський детектив прибуває на курортний острів у затоці Лезеркомб. Там він зупиняється в готелі "Веселий Роджер" як звичайний турист, але після того, як дружину відставного капітана знаходять задушеною, Пуаро доводиться братися до розслідування.

Під час Другої світової війни зручне розташування острова Бург на березі моря означало, що готель використовувався як реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців Королівських ВПС.

Під час конфлікту два верхні поверхи готелю було пошкоджено бомбою, і, попри ремонт, він пережив період післявоєнного занепаду.

Готель був відновлений до своєї колишньої слави у першому десятилітті цього століття і продовжує процвітати сьогодні. Також тут є чудовий паб Pilchard Inn.

Паб на острові Фото: Booking

Крім готелю тут є тенісний корт, гелікоптер, спа-салон і басейн. Також є підземний бункер.

Під час припливу острів відрізається від материка та гості прибувають на морському тягачі. Під час відливу до острова можна дістатися вузькою піщаною смугою.

На острові знімали кіноадаптацію "Зла під сонцем" у 2002 році, а у 1965 році він був показаний у фільмі "Злови нас, якщо зможеш".

Серію про Еркюля Пуаро знімали на острові Берг

Раніше на продаж виставили ще один англійський острів. Там є замок і череда овець.